UNIVERZIÁDA: Bujna vyhral rozbeh na 400 m a postúpil do semifinále

Neapol 8. júla (TASR) - Slovenský reprezentant Šimon Bujna vyhral na 30. Svetovej letnej univerziáde v Neapole tretí pondelňajší rozbeh na 400 metrov. V osobnom rekorde 47,24 sekundy a celkovo štrnástom najlepšom čase postúpil do utorňajšieho semifinále (19.50 h).



Z každého z troch semifinálových behov sa do stredajšieho finále prebojujú prví dvaja atléti a ďalší dvaja na základe časov. Na stovke vyhral druhý kvalifikačný beh Lukáš Puchovský časom 10,91 s. Postúpil do večerných rozbehov (18.10 h), v ktorých sa už predstaví aj Ján Volko. Informovala o tom stránka Slovenského atletického zväzu (SAZ) na facebooku.