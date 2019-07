Lopta sa cez leto nezastaví, sezóny sa prelínajú

Druhý prázdninový mesiac prinesie bonbóniky.

Bratislava 7. júla (TASR) - Lopta sa nezastaví, futbal sa nekončí. Jednoduchá hyperbola charakterizuje osud vrcholovej úrovne populárneho športového odvetvia, ktoré sa v letnom období prelína z končiacej sa sezóny do tej ďalšej. Najvyťaženejší hráči, teda tí z najúspešnejších tímov, majú na dovolenky doslova pár týždňov, fanatickí fanúšikovia ani toľko nie.



Našinec dostáva zabrať predovšetkým v párnych rokoch svetových a európskych šampionátov. V roku 2019 júnové dianie vystužil na "starom kontinente" finálový turnaj Ligy národov a sotva túto novinku analytici stačili (veľmi pozitívne) vyhodnotiť, odštartovala Copa America. Juhoamerické majstrovstvá vyvrcholili tento víkend, podobne Gold Cup (šampionát severnej a strednej Ameriky) a Africký pohár národov čaká finále až 19. júla. Medzitým sa túto sobotu v stredoeurópskom priestore rozvíjala spomienka na federálny futbal, keď sa v Trnave odohral súboj o Československý superpohár. Rýchlu letnú vibráciu demonštrujú aj transfery a príklad Miroslava Stocha - slovenský reprezentant pred týždňom prestúpil do PAOKu Solún zo Slavie Praha, ktorá superpohár na úkor domáceho Spartaka vyhrala.



Trnavskí futbalisti a ďalšie tri slovenské tímy vstupujú v najbližších dňoch do diania v prvých pedkolách klubových súťaží UEFA. V stredu majstrovský Slovan Bratislava v Lige majstrov, vo štvrtok okrem Spartaka aj MFK Ružomberok a DAC 1904 Dunajská Streda v Európskej lige, odvety sú o týždeň neskôr a v prípade postupu budú pokračovať v 2. predkole 23.-25. júla (odvety o týždeň). Program medzitým vyplňuje štart najvyššej domácej súťaže cez víkend 20.-21. júla.



Vlani sa práve trnavskému mužstvu podarilo maratónom zápasov najprv v LM a potom v EL preniknúť až do jesennej dlhodobej skupinovej fázy druhej najvýznamnejšej klubovej súťaže a ak by niektorý alebo niektorí zo slovenských účastníkov dačo podobné zopakoval(i), fanúšik by mal o zábavu postarané celé leto. Tretie predkolo LM a EL sa hrá 6.-8. augusta a 13.-15. augusta, v rýchlom slede ďalší týždeň nasledujú prvé zápasy play off. Následne sa 27.-29. augusta skompletizuje menoslov účastníkov skupinovej fázy oboch súťaží.



Druhý prázdninový mesiac prinesie aj ďalšie bonbóniky. Community Shield (4. augusta) je súboj víťaza anglickej Premier League a FA Cupu, ale keďže Manchester City ako prvý v histórii anglického futbalu vyhral v minulej sezóne všetky tri domáce súťaže (vrátane Ligového pohára), musia hrať majster s vicemajstrom. A tým je FC Liverpool, ktorý v mimoriadnej sezóne anglických klubov dobyl titul v Lige majstrov a tak si o desať dní neskôr zahrá v Istanbule aj duel o európsky Superpohár proti londýnskemu klubu FC Chelsea ako víťazovi EL.



Od 5. septembra príde na rad reprezentačný futbal. V kvalifikácii ME pokračujú aj Slováci a 6. septembra v Trnave privítajú Chorvátsko. Domáce stretnutie s vicemajstrami sveta sa už-už chystalo na slávu do Bratislavy, ale národný štadión nesplnil kritériá UEFA. O tri dni neskôr sa slovenská reprezentácia predstaví v Budapešti proti Maďarsku. No a týždeň po tomto asociačnom termíne odštartuje už skupinová fáza Ligy majstrov a Európskej ligy (prvé kolo 17.-19. septembra).