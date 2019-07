Leto prinesú športové kolosy - grandslamy a galusky, Sagana a Federera

Pozrite sa, čo čaká športovcov počas leta.

Bratislava 7. júla (TASR) - Ak by sa štatistici a analytici obzreli za uplynulými rokmi špecificky z hľadiska personálneho vplyvu, azda by zhodli, že najsledovaneješími športovcami mesiaca júl a vôbec leta sú Peter Sagan a Roger Federer. Boli alebo ešte sú tu tiež výrazne prítomné fenomény Usaina Bolta, Rafaela Nadala, Novaka Djokoviča, Sereny Williamsovej i plaveckých superstar, ale z hľadiska úspechovej konzistencie, odsúťaženého času i osobnostnej charizmy je to najmä o cyklistickom šoumenovi a tenisovom elegánovi. Obaja sú práve v týchto dňoch v plnom nasadení na azda najpopulárnejších viacdňových kolosoch sveta športu.



TOUR DE FRANCE, prebieha od 6. do 28. júla 2019:



Slovenský cyklista je "ornamentálny pedál" trojtýždňovej júlovej klasiky. Kolosálne etapové podujatie Tour de France determinuje ráz športového leta už desaťročia, ale Sagan je od roku 2012 jeho jediná špičková stálica. Nie, o celkový primát nebojuje, ale zelené tričko pre najlepšieho bodujúceho jazdca a špurtéra je súťaž, v ktorej nemal páru, vrátane predvlaňajšieho ročníka, ktorý musel za kontroverzných okolností predčasne ukončiť.



Túra po francúzskych cestách i serpentínach Pyrenejí a Álp prináša opäť devätnásť (plus-mínus) 5-hodinových dielov zážitkovej cyklistiky (a dve časovky). Väčšina z etáp ponúka nádhernú scenériu a samozrejme aj pútavé galuskové súboje, v tých horských častiach medzi univerzálnymi favoritmi, na rovinatých alebo zvlnených úsekoch duely Sagana s jeho špurtérskymi rivalmi. Slovenský borec mohol vyhrať svoju celkovo dvanástu etapu na Tour hneď v prvý deň, v sobotu po takmer 200-km rovine finišoval v Bruseli o cieľovú fotografiu na druhom mieste, keď vo fantastickom finiši až na posledných centimetroch prišiel o navlečenie do žltého dresu vedúceho pretekára celej Tour.



V pozícii top-favorita však bude aj v pondelňajšej tretej etape a prvej na francúzskych cestách. Do voľného dňa by malo byť Sagana cítiť vo väčšine z (celkovo desiatich) etáp, na prémiách i v dojazdoch. V druhej polovici podujatia má Sagan "nárok" zamiešať karty v troch až štyroch etapách, lebo v tejto fáze už pôjde najmä o boj najkomplexnejších cyklistov. Pre elitný britský tím Ineos (doteraz Sky) bol žltý dres celkového víťaza v uplynulých rokoch priam samozrejmosť, práve v ére "zeleného" Sagana získali od roku 2012 až na jeden všetky primáty. Vlani štvornásobného dominátora Tour Chrisa Froomea vystriedal na tróne jeho britský a stajňový kolega Geraint Thomas a na súboj velikánov sa cyklistický svet tento rok náramne tešil. Lenže Team Ineos je v problémoch, Froome sa 12. júna "dorantal" na Criterium du Dauphine a o týždeň neskôr tiež po páde odstúpil z pretekov Okolo Švajčiarska Thomas. Waleský borec však na rozdiel od svojho kolegu-rivala na TdF štartuje, otázna je jeho konštitúcia v honbe za obhajobou trofeje.



WIMBLEDON (Londýn)- prebieha od 1. do 14. júla, US OPEN (New York) - od 26. augusta do 8. septembra:



Švajčiarsky tenista je grandslamový kráľ a 13 z 20 triumfov veľkej štvorky slávil na oboch letných podujatiach. Predovšetkým jeho osem trofejí na slávnej, ale nevyspytateľnej wimbledonskej tráve vyráža dych. A Federer nielen na nej naháňa rekordy dlhovekého charakteru legendárneho Jimmyho Connorsa, ktorý má na konte 109 turnajových víťazstiev vo dvojhre. Švajčiarovi chýba vyhrať pod hlavičkou ATP ešte sedem. Ale v sobotu sa od Connorsa odpútal rekordným 17. prienikom do druhého týždňa na dvorcoch All England Clubu, teda do osemfinále turnaja, na ktorom 37-ročný miláčik fanúšikov vyhral už 98. singlový zápas. Magickú a v mužskom tenise neslýchanú stovku by dosiahol postupom do semifinále. Už teraz ale slávil malé "okrúhlie" 350. víťazným duelom na grandslamových podujatiach.



Ak by sa Federerovi podarilo dosiahnuť na Wimbledone stý víťazný zápas, v semifinále by na neho (pravdepodobne) čakala aj iná výzva, ako len úspešne načať druhú stovku a postúpiť do dvanásteho finále. V pavúku turnaja mu vychádza Rafael Nadal, tuhý španielsky rival, ktorý vo finále roku 2008 prerušil Švajčiarovu 5-ročnú hegemóniu na "posvätnej" londýnskej tráve a ktorý je aj najbližšie k jeho najdôležitejšiemu historickému údaju. Federer má singlových 20 grandslamových trofejí, Nadal o dve menej. Ak sa naplnia papierové prognózy, tak vo finále by z druhej vetvy nemal chýbať Srb Novak Djokovič, ktorý má na konte 15 grandslamových titulov.