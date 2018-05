Levicskí basketbalisti vedú vo finále, Hojč: Ešte nie je hotovo

Levičania neskrývali po víťazstve v štvrtom zápase na košickej palubovke obrovskú radosť.

Levice 10. mája (TASR) - Basketbalisti Levíc spravili víťazstvom 81:77 vo 4. finálovom zápase v Košiciach významný krok k majstrovskému titulu. V sérii vedú 3:1, v nedeľu môžu doma oslavovať, no ich tréner Teo Hojč tvrdí, že ešte o ničom nie je rozhodnuté. Verí však, že v domácom prostredí jeho zverenci ukončia sériu.



Levickým patriotom sa podarilo triumfovať v troch finálových zápasoch v rade a sériu tak otočili z 0:1 na 3:1. Vyhrali aj obe stretnutia v Košiciach a pred zápasom číslo 5 na domácej palubovke sú v komfortnej situácii. "Táto výhra môže znamenať veľa, ale nemusí znamenať nič. Nemôžeme dovoliť našim hráčom myslieť si, že už je hotovo, pretože nie je. Ešte musíme byť koncentrovaní a spraviť posledný krok," upozornil Hojč pre TASR. Všetky štyri doterajšie finálové zápasy priniesli dramatický priebeh a vyrovnaný basketbal, zaujímavá séria sa však môže skončiť už v nedeľu. "Verím, že sa nám to môže podariť, no viem, že Košičania sa nevzdajú. Nám sa hrá doma dobre, fanúšikovia nám fandia aj keď sa nedarí. V nedeľu očakávam náročný zápas," poznamenal Hojč.



Levičania neskrývali po víťazstve v štvrtom zápase na košickej palubovke obrovskú radosť. Domácim zmarili plány na vyrovnanie na 2:2, súpera druhýkrát v rade ozbíjali na jeho palubovke a ich dlhá cesta domov bola s nádychom titulu. "Možno to aj trochu oslávime, ale už sa musíme pripravovať na nedeľu. To bude zase veľký boj od prvej sekundy. Opäť bude dôležitý už začiatok zápasu, to platilo aj v predošlých zápasoch série," uviedol rozohrávač Milan Žiak.