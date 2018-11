LIGA MAJSTROV: AS Rím vyhral nad CSKA Moskva, Valencia zdolala YB Bern

4. kolo LM 2018/19 - streda:

G-skupina:



CSKA Moskva - AS Rím 1:2 (0:1)

Góly: 50. Sigurdsson - 4. Manolas, 59. Pellegrini, ČK: 56. Magnusson (CSKA). Rozhodoval: Cakir (Tur.)



H-skupina:



FC Valencia - Young Boys Bern 3:1 (2:1)

Góly: 14. a 42. Mina, 56. Soler - 37. Assale, ČK: 77. Sanogo (Bern). Rozhodoval: Kovács (Rum.)

Bratislava 7. novembra (TASR) - Futbalisti AS Rím vyhrali v stredajšom dueli 4. kola G-skupiny Ligy majstrov 2018/19 na ihrisku CSKA Moskva 2:1 a výrazne sa priblížili k postupu do osemfinále. Prvý triumf si v H-skupine pripísala Valencia, na svojom štadióne Mestalla zdolala Young Boys Bern 3:1.Rimania sa v Moskve prvýkrát tešili už v 4. minúte, keď sa hlavou po rohovom kope presadil grécky obranca Kostas Manolas. Už o chvíľu neskôr prišli domáci o zranenú oporu defenzívy Maria Fernandesa, napriek tomu v 50. minúte vyrovnal islandský reprezentant Arnor Sigurdsson. Jeho spoluhráč a krajan Hördur Magnusson ale o tri minúty neskôr videl po dvoch žltých aj červenú kartu a presilovku vzápätí na rozhodujúci gól využil Lorenzo Pellegrini. AS figuruje priebežne na čele skupiny s deviatimi bodmi, CSKA zostalo tretie so štyrmi.Valenciu za prvým víťazstvom v skupine nasmeroval útočník Santi Mina. Ten už v prvom polčase zaznamenal dva presné zásahy, na druhej strane sa do streleckej listiny zapísal Roger Assale. Poisťujúci tretí gól pre španielsky tím pridal v 56. minúte po individuálnej akcii Carlos Soler. Hostia ešte v závere prišli o vylúčeného Sekoua Sanoga, ktorý po nepeknom zákroku videl priamu červenú kartu. Valencia má na konte päť bodov a je priebežne druhá, Bern je posledný s jediným bodom.