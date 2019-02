LIGA MAJSTROV: Atletico vyhralo nad Juventusom, City zdolalo Schalke

1. zápasy osemfinále Ligy majstrov 2018/19:

Atletico Madrid - Juventus Turín 2:0 (0:0)

Góly: 78. Gimenez, 83. Godin, ŽK: Costa, Thomas, Griezmann - Sandro, rozhodoval: Zwayer (Nem.)



Atletico: Oblak - Juanfran, Gimenez, Godin, Luis - Koke (67. Correa), Thomas (61. Lemar), Rodri, Niguez - Griezmann, Costa (58. Morata)

Juventus: Szczesny - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Sandro - Bentancur, Pjanič (72. Can), Matuidi (84. Cancelo) - Dybala (80. Bernardeschi) - Mandžukič, Ronaldo



Schalke 04 Gelsenkirchen - Manchester City 2:3 (2:1)

Góly: 38. a 45. Bentaleb (oba z 11 m) - 18. Agüero, 85. Sane, 90. Sterling, ŽK: Uth, S. Sane, Burgstaller - Otamendi, Fernandinho, Ederson, ČK: 68. Otamendi (City), rozhodoval: Del Cerro (Šp.)



Schalke: Fährmann - Caligiuri, Bruma, S. Sane, Nastasič, Oczipka - Serdar, Bentaleb, McKennie (77. Skrzybki) - Uth (88. Harit), Mendyl (65. Burgstaller)

Man. City: Ederson - Walker, Fernandinho, Otamendi, Laporte - De Bruyne (87. Zinčenko), Gündogan, D. Silva (70. Kompany) - Sterling, Agüero (78. L. Sane), B. Silva

Bratislava 20. februára (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid zvíťazili v stredajšom prvom osemfinálovom súboji Ligy majstrov 2018/19 na domácom štadióne nad Juventusom Turín 2:0. V druhom zápase večera prehrali hráči Schalke 04 Gelsenkirchen s Manchestrom City 2:3. Hostia otočili skóre stretnutia napriek početnej nevýhode, keď v 68. minúte videl červenú kartu stopér Nicolas Otamendi. Odvety sú na programe v utorok 12. marca.Prvú strelu na bránku Atletica vyslal v 9. minúte z priameho kopu hosťujúci Ronaldo, jeho "delovku" pod brvno približne z 30 metrov však brankár Oblak vyrazil na roh. Do hlavičkového zakončenia sa dostali Bonucci a Mandzukič, medzi tri žrde ale nenamierili. V 27. minúte fauloval hosťujúci De Sciglio na hranici šestnástky Costu, s tvrdou strelou Griezmanna z následného priameho kopu si poradil Szczesny. Hlavný rozhodca ukázal najskôr na biely bod, po porade s videorozhodcom svoj verdikt zmenil. Úvodná desaťminútovka druhého dejstva patrila zverencom Diega Simeoneho, no Costa nepremenil svoj samostatný únik a Griezmann namieril iba do brvna, na ktoré loptu končekmi prstov vytlačil Szczesny. Domácim sa podarilo skórovať v 70. minúte, keď sa presadil striedajúci Morata. Tešili sa však predčasne, pretože do hry opäť vstúpil systém VAR, ktorý rozhodol o zrušení gólu pre Moratov faul na Chielliniho. Regulárny gól Atletico strelilo až v 78. minúte, keď sa po rohovom kope presadil stopér Gimenez. O päť minút skóroval aj druhý stopér domácich Godin a stanovil konečný výsledok na 2:0. V úplnom závere mohli ešte hostia znížiť, no Oblak bol po Bernardeschiho strele na svojom mieste a Ronaldo hlavičkoval v záklone iba nad.Kanonier Manchestru City Agüero mohol otvoriť skóre už v 7. minúte duelu na pôde Schalke, no jeho presnú hlavičku domáci brankár Fährmann s námahou vytlačil nad brvno. Argentínčanovi sa to podarilo v 18. minúte, keď po chybe domáceho brankára využil nezištnú prihrávku Davida Silvu. Hostia mali zápas pod kontrolou, no boli to paradoxne hráči Schalke, ktorí prekvapujúco otočili skóre. Po ruke Otamendiho a faule Fernandinha sa hlavný rozhodca dvakrát poradil s videorozhodcom a domácim prisúdil dve penalty, ktoré v 38. a 45. minúte premenil Bentaleb. Hráči City sa hneď po zmene strán vrhli do útoku, loptu mali na svojich kopačkách, dlho sa však nevedeli dostať do výraznejšej šance. Veľká komplikácia pre favorizovaných hostí nastala v 68. minúte, keď musel ihrisko opustiť po druhej žltej karte Otamendi. Hosťom sa ale podarilo napriek početnej nevýhodne zvíťaziť, keď najskôr v 85. minúte strelou z priameho kopu vyrovnal striedajúci Sane a víťazný gól dal v 90. minúte Sterling.