LIGA MAJSTROV: Barcelona a Liverpool doplnili osmičku štvrťfinalistov

Odvety osemfinále LM 2018/2019:

Bayern Mníchov - FC Liverpool 1:3 (1:1)



Góly: 39. Matip (vlastný) - 26. a 84. Mane, 69. van Dijk

Rozhodoval: Orsato (Tal.), ŽK: Alcantara, Sanches - Fabinho, Matip, Robertson



Bayern: Neuer – Rafinha, Süle, Hummels, Alaba – Alcantara, Martinez (72. Goretzka) – Rodriguez (79. Sanches) - Gnabry, Lewandowski, Ribery (61. Coman)



Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson – Milner (87. Lallana), Henderson (13. Fabinho), Wijnaldum – Salah, Firmino (83. Origi), Mane

FC Barcelona - Olympique Lyon 5:1 (2:0)



Góly: 16. a 79. Messi (prvý z 11 m), 31. Coutinho, 81. Pique, 86. O. Dembele - 58. Tousart

Rozhodoval: Marciniak (Poľ.), ŽK: Lenglet – Marcal, M. Dembele



Barcelona: ter Stegen – Roberto (83. Semedo), Pique, Lenglet, Alba – Arthur (73. Vidal), Busquets, Rakitič – Messi, Suarez, Coutinho (70. O. Dembele)



Lyon: Lopes (34. Gorgelin) – Dubois, Denayer, Marcelo, Mendy (77. Tete) – Ndombele, Tousart, Marcal – Fekir – M. Dembele, Depay (72. Traore)

Bratislava 13. marca (TASR) - Futbalisti FC Liverpool a FC Barcelona doplnili osmičku štvrťfinalistov Ligy majstrov 2018/2019. Liverpool postúpil do ďalšieho kola po triumfe v stredajšej osemfinálovej odvete na ihrisku Bayernu Mníchov 3:1, Barca na domácom ihrisku zdolala francúzsky Olympique Lyon 5:1. Žreb štvrťfinálových dvojíc je na programe v piatok 15. marca vo švajčiarskom Nyone.V Barcelone sa od úvodu ujali taktovky domáci futbalisti. Zverenci Ernesta Valverdeho si vytvorili už v 5. minúte prvú gólovú šancu, Messiho vychytal bravúrne Lopes.mali vzápätí aj ďalšie šance, v 16. minúte fauloval Suareza Denayer. Arbiter Marciniak ukázal na biely bod, jeho správne rozhodnutie potvrdil aj VAR. Messi kopol loptu do bránkya Barca viedla 1:0. V 21. minúte bol blízko k vyrovnaniu Dembele, ale prestrelil. V 34. minúte musel tréner hostí striedať brankára Lopesa, ešte predtým však Philippe Coutinho po biliardovej kombinácii zvýšil na 2:0. V závere polčasu mohli domáci pridať ďalšie góly, ale Lyon podržal náhradník Gorgelin.V druhom polčase sa najskôr domáci domáhali penalty po faule na Messiho, v 58. minúte však udreli nečakane hostia. Po rohovom kope sa po niekoľkých hlavičkách v šestnástke dostal k lopte Lucas Tousart a prestrelil všetko pred sebou - 2:1. Potom sa však opäť prihlásili o slovo Katalánci. Najskôr znova Messi, ktorý v 79. minúte vycvičil obranu Lyonu a strelil svoj druhý gól v zápase. O dve minúty neskôr vymyslel Messi nádhernú gólovú prihrávku pre Piqueho, ktorý poslal favorita do trojgólového vedenia. Posledné slovo mal striedajúci Dembele, ktorý stanovil skóre na 5:1.V Mníchove sa hral od úvodu otvorený futbal. Prvú šancu mal hosťujúci Firmino, jeho prudká strela tesne minula pravú žrď. Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp musel už v 13. minúte striedať zraneného Hendersona, o 13 minút neskôr sa mohli obaja tešiť z prvého gólu. Mane si poradil po nákope van Dijka s Rafinhom a potom aj s Neuerom a poslal loptu do siete - 0:1. Bayern potom pridal, ale gólové šance si nevypracoval. Až v 39. minúte nacentroval z pravej strany Gnabry a Matip si loptu nešťastne kopol do vlastnej siete - 1:1.V druhom polčase mal hneď od začiatku viac z hry Liverpool. Hostia boli aktívnejší aj strelecky a v 69. minúte prišla ich chvíľa. Po rohovom kope si najvyššie vyskočil Virgil van Dijk a poslal loptu za Neuera - 1:2. Tréner Niko Kovač sa snažil oživiť hru striedajúcimi Goretzkom a Sanchezom, ale Bavori sa na obrat nezmohli. Naopak, anglický tím v 79. minúte poistili svoj triumf po ďalšom góle Maneho. Liverpool je tak po Tottenhame Hotspur, Manchestri United a Manchestri City štvrtým anglickým tímom vo štvrťfinále.