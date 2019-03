LIGA MAJSTROV: Barcelona do štvrťfinále, Valverde velebí Messiho

Futbalisti Barcelony v Lige majstrov doma neokúsili trpkosť prehry v 30 zápasoch za sebou, čím prekonali rekord Bayernu Mníchov.

Bratislava 14. marca (TASR) - Futbalisti Barcelony sa po dvanásty raz za sebou predstavia vo štvrťfinále Ligy majstrov. V osemfinálovej odvete proti Olympique Lyon bol ich ústrednou postavou Lionel Messi, ktorý strelil dva góly, na ďalšie dva prihral a rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o triumf 5:1. Barcelona v LM doma neokúsila trpkosť prehry v 30 zápasoch za sebou, čím prekonala rekord Bayernu Mníchov.



Lyonu sa na Camp Nou podarilo znížiť na 1:2, no záver bol v réžii španielskeho šampióna, ktorý na francúzskej pôde remizoval 0:0. "Po inkasovanom góle tam boli trochu nervy, našťastie sa nám však podarilo rýchlo zvýšiť na 3:1 a to nás upokojilo. Záver zápasu sme už kontrolovali. Uvidíme, koho nám pridelí piatkový žreb, všetci naši potenciálni súperi sú nároční a komplikovaní. Ajax Amsterdam v konfrontácii s Realom Madrid ukázal, že má fantastický tím plný talentovaných hráčov, ktorí sa neboja nikoho," uviedol Messi pre uefa.com.



Tréner Barcelony Ernesto Valverde bol rád, že jeho tím potvrdil úlohu favorita. "V osemfinále nebola núdza o prekvapenia. Vypadol trojnásobný obhajca trofeje Real Madrid, v súťaži skončil aj Paríž St. Germain. Náš postup do štvrťfinále považujem za zaslúžený, dokázali sme sa vyrovnať s tlakom. V prvom polčase osemfinálovej odvety sme hrali excelentne a mohli sme streliť viac ako dva góly. Po zmene strán sme trochu poľavili, čo súper využil na zníženie, no rýchlo sme zareagovali a výsledkom boli ďalšie tri góly v súperovej sieti. Leo Messi odohral neuveriteľný zápas a potvrdil svoju genialitu, pochvalu si však zaslúžia všetci. Počkáme si na žreb, radšej nebudem hovoriť o tom, ktoré mužstvo by som si neželal za štvrťfinálového súpera," citoval slová Valverdeho denník Marca.



Strelec jediného gólu Lyonu Lucas Tousart sa čertil, že francúzsky tím nechal Barcelone priveľa priestoru. "Dovolili sme Barcelone rozvinúť jej hru a dostať nás pod veľký tlak. V prvom polčase sme boli príliš zakríknutí, v útoku sme sa nedostali prakticky k ničomu. V druhom dejstve sme sa predsa len osmelili a podarilo sa nám skorigovať, no Barcelona v závere potvrdila, že má vo svojom strede skvelých, talentovaných hráčov."



Aj tréner Lyonu Bruno Génesio priznal, že v prvom polčase bolo na ihrisku iba jedno mužstvo. "Chceli sme vyrukovať na súpera s vysokým pressingom, no Barcelona nám to nedovolila a zatlačila nás do defenzívy. V druhom polčase sme dali do toho všetko, znížili sme na 1:2. Potom však prišla zbytočná strata lopty v strede poľa, dostali sme tretí gól a bolo po nádejach. Messi sa predviedol v takom vydaní, v akom ho často máme možnosť vidieť v zápasoch Ligy majstrov. Je to génius a dokáže robiť na ihrisku neuveriteľné veci. Sú chvíle, keď je jednoducho nezastaviteľný," zhodnotil kouč OL.



Dembeleho čaká mesačná absencia

Francúzsky futbalista v službách FC Barcelona Ousmane Dembele bude približne mesiac mimo hry pre svalové zranenie. Utrpel ho v stredajšom odvetnom zápase osemfinále Ligy majstrov 2018/2019 s Lyonom.



"Testy ukázali zranenie stehenného svalu. Dembele nám bude chýbať tri až štyri týždne," uviedli v stanovisku "blaugranas". Podľa agentúry DPA mal dvadsaťjedenročný krídelník zdravotné problémy už po sobotňajšom ligovom stretnutí s Rayom Vallecano. V stredu sa dostal na trávnik v 70. minúte a v závere zápasu upravil na konečných 5:1.