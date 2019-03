LIGA MAJSTROV: Bayern si na Liverpool verí, Barcelona to na Lyon vie

Odvety osemfinále LM 2018/19 (streda 13. marca, 21.00 SEČ):



FC Barcelona - Olympique Lyon /prvý zápas: 0:0, rozhoduje: Szymon Marciniak (Poľ.)/

Bayern Mníchov - FC Liverpool /prvý zápas: 0:0, rozhoduje: Daniele Orsato (Tal.)/

Bratislava 13. marca (TASR) - Stredajšie osemfinálové odvety futbalovej Ligy majstrov 2018/19 ponúknu konfrontácie FC Barcelona s Olympique Lyon a Bayernu Mníchov s FC Liverpool. V prvých zápasoch pred troma týždňami prekvapujúco gól nepadol, teraz do hry vážne vstupuje aj faktor gólu dosiahnutého na ihrisku súpera.Na Camp Nou je favorit domáci výber trénera Ernesta Valverdeho. Lyon uspel vo vyraďovacej konfrontácii v LM pred deviatimi rokmi, "Barca" na druhej strane v tejto súťaži doma neprehrala v predchádzajúcich 29 dueloch, z toho 26 vyhrala. Hosťom pod vedením kouča Bruna Genesia navyše bude chýbať dôležitý brazílsky obranca Marcelo, ktorý sa zranil cez víkend. Ich zástavu by mal držať najvyššie najmä 25-ročný kapitán Nabil Fekir. Autor 12 tohtosezónnych gólov v prvom zápase pre trest nehral.povedal o Fekirovi jeho spoluhráč Martin Terrier. Francúzsky klub v skupine obral o 4 body Manchester City a pred mesiacom zdolal tiež Paríž St. Germain. Domáci sa o jeho prednostiach presvedčili aj v prvom zápase. Cez víkend v Ligue 1 proti Štrasburgu viacerí hráči oddychovali, aj preto sa zrodila remíza 2:2.Barcelona ani Lyon v tejto sezóne v LM ešte neprehrali. Vzájomná bilancia hovorí jasne v prospech úradujúceho španielskeho majstra, ktorý zo siedmich zápasov s OL vyhral štyri a ani raz neprehral. Katalánci sa naladili v La Lige pozitívne, doma zdolali 3:1 Rayo Vallecano a na čele majú luxusný náskok 13 bodov pred Atleticom Madrid.citovala agentúra AFP Valverdeho.V Allianz Arene sa opäť predstaví nemecký kouč Jürgen Klopp. Keďže na Anfielde strelci mlčali, v Bavorsku to bude duel o všetko. LFC v lige zdolal Burnley 4:2, hoci mal problémy s koncentráciou, keď inkasoval na začiatku aj v závere duelu.povedal 51-ročný tréner 5-násobného európskeho klubového šampióna. Koučovi "The Reds" možno zdvíha náladu aj fakt, že domácim budú chýbať suspendovaní Thomas Müller a Joshua Kimmich. Na druhej strane strelecky sa trápi egyptský kanonier Mohamed Salah, ktorý dal jediný gól v uplynulých ôsmich zápasoch.Aj Bayern je 5-násobný európsky šampión, vo štvrťfinále LM hral sedemkrát za sebou a túži aj ôsmykrát. V Bundeslige cez víkend exceloval doma proti Wolfsburgu, ktorému nadelil šesť gólov. Po triumfe sa dostal na čelo tabuľky pred rivala Borussiu Dortmund.povedal športový riaditeľ Bavorov Hasan Salihamidžič. Tréner Niko Kovač asi Müllera nahradí Kolumbijčanom Jamesom Rodriguezom.citoval Jamesa klubový web.