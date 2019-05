LIGA MAJSTROV: Firmino bude fit na finále, Keita sa nestihne zotaviť

Firmino sa zapojil do tréningového procesu anglického vicemajstra len minulý týždeň po vystrábení sa zo svalového zranenia, pre ktoré vynechal tri záverečné zápasy sezóny Premier League.

Londýn 28. mája (TASR) - Brazílsky futbalový útočník Roberto Firmino je pripravený nastúpiť v drese FC Liverpool na sobotné finále Ligy majstrov, v ktorom bude súperom "The Reds" Tottenham Hotspur. Podľa trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa to však nevyzerá dobre s Nabym Keitom, ktorý nebude k dispozícii pre problémy so slabinami.



Firmino sa zapojil do tréningového procesu anglického vicemajstra len minulý týždeň po vystrábení sa zo svalového zranenia, pre ktoré vynechal tri záverečné zápasy sezóny Premier League. "Bobby vyzerá veľmi dobre, všetko je v poriadku. Od zajtra už bude trénovať bez úľav," povedal Klopp na utorkovej tlačovej konferencii.