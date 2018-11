LIGA MAJSTROV: Juventus prehral v šlágri s United

4. kolo LM 2018/2019 - streda:

Benfica Lisabon - Ajax Amsterdam 1:1 (1:0)



Góly: 29. Jonas - 61. Tadič. Rozhodoval: Rocchi (Tal.)



Bayern Mníchov - AEK Atény 2:0 (1:0)



Góly: 30. a 71. Lewandowski (prvý z 11 m). Rozhodoval: Jug (Slovin.)



tabuľka:



1. Bayern Mníchov 4 3 1 0 7:1 10

2. Ajax Amsterdam 4 2 2 0 6:2 8

3. Benfica Lissabon 4 1 1 2 4:6 4

4. AEK Atény 4 0 0 4 2:10 0

F-skupina:



Manchester City - Šachtar Doneck 6:0 (2:0)



Góly: 24., 71. a 90.+2 Gabriel Jesus (prvé dva z 11 m), 13. Silva, 48. Sterling, 84. Mahrez. Rozhodoval: Kassai (Maď.)



Olympique Lyon - TSG 1899 Hoffenheim 2:2 (2:0)



Góly: 20. Fekir, 28. Ndombele - 65. Kramarič, 90.+2 Kadeřábek, ČK: 51. Kasim (Hoffenheim). Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



tabuľka:



1. Manchester City 4 3 0 1 12:3 9

2. Olympique Lyon 4 1 3 0 9:8 6

3. 1899 Hoffenheim 4 0 3 1 8:9 3

4. Šachtar Doneck 4 0 2 2 4:13 2



G-skupina:



CSKA Moskva - AS Rím 1:2 (0:1)



Góly: 50. Sigurdsson - 4. Manolas, 59. Pellegrini, ČK: 56. Magnusson (CSKA). Rozhodoval: Cakir (Tur.)



Viktoria Plzeň - Real Madrid 0:5 (0:4)



Góly: 21. a 37. Benzema, 23. Casemiro, 39. Bale, 67. Kroos. Rozhodoval: Aytekin (Nem.)



/P. Hrošovský a R. Procházka za domácich celý zápas/



tabuľka:



1. Real Madrid 4 3 0 1 10:2 9

2. AS Rím 4 3 0 1 10:4 9

3. CSKA Moskva 4 1 1 2 4:7 4

4. Viktoria Plzeň 4 0 1 3 3:14 1

H-skupina:



CF Valencia - Young Boys Bern 3:1 (2:1)



Góly: 14. a 42. Mina, 56. Soler - 37. Assale, ČK: 77. Sanogo (Bern). Rozhodoval: Kovács (Rum.)



Juventus Turín - Manchester United 1:2 (0:0)



Góly: 65. Ronaldo - 86. Mata, 90. Bonucci (vlastný). Rozhodoval: Hategan (Rum.)



tabuľka:



1. Juventus Turín 4 3 0 1 7:2 9

2. Manchester United 4 2 1 1 5:2 7

3. FC Valencia 4 1 2 1 4:4 5

4. Young Boys Bern 4 0 1 3 2:10 1

Bratislava 8. novembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín prehrali v stredajšom šlágri 4. kola H-skupiny Ligy majstrov 2018/2019 doma s Manchestrom United 1:2. Nevyužili tak šancu na postup do osemfinále, na ktorý im stačila aj remíza. Viktoria Plzeň v základnej zostave s dvoma slovenskými stredopoliarmi Patrikom Hrošovským a Romanom Procházkom utrpela debakel s lídrom G-skupiny Realom Madrid 0:5. V stredu sa k Barcelone ako prvému tímu s istotou postupu nepridal nikto ďalší.Plzeň začala proti Realu nebojácne a už v 9. minúte po prudkej prihrávke Hrošovského do šestnástky z ľavej strany tečoval Nacho loptu do brvna vlastnej bránky. Potom ale spustili hostia uragán cez deravú obranu súpera a už do prestávky štyrikrát gólovo udreli. Osťartoval to v 21. minúte Karim Benzema, ktorý vyzvŕtal obrancov a pomedzi nohy brankára Aleša Hrušku otvoril skóre. Už o dve minúty nekôr sa hlavou po rohovom kope presadil Casemiro, rovnakou hlavou zvýšil Benzema na 3:0 a skazu Viktorie pred odchodom do kabín zavŕšil Garteh Bale. V druhom polčsse pridal piaty gól Realu Toni Kroos.Real má na konte 9 bodov, rovnako ako AS Rím. Rimania sa výrazne priblížili k postupu triumfom 2:1 na ihrisku CSKA Moskva. Hostia sa prvýkrát tešili už v 4. minúte, keď sa hlavou po rohovom kope presadil grécky obranca Kostas Manolas. Už o chvíľu neskôr prišli domáci o zranenú oporu defenzívy Maria Fernandesa, napriek tomu v 50. minúte vyrovnal islandský reprezentant Arnor Sigurdsson. Jeho spoluhráč a krajan Hördur Magnusson ale o tri minúty neskôr videl po dvoch žltých aj červenú kartu a presilovku vzápätí na rozhodujúci gól využil Lorenzo Pellegrini.Juventusu stačilo na postup v súboji s United neprehrať, no dva góly v záverečnej päťminútovke znamenali jeho prehru 1:2. Domáci pritom boli aktívnejší a brankár Manchestru David de Gea v 34. minúte s námahou zlikvidoval tečovanú strelu Juana Cuadrada, už o minútu neskôr po Ronaldovej prihrávke trafil Sami Khedira pravú žrď bránky hostí. Päť minút po zmene strán zachránila United opäť konštrukcia bránky, Paul Dybala trafil ľavačkou do brvna. Taliansky šampión sa dočkal v 65. minúte - Leonardo Bonucii našiel dlhým pasom Ronalda a ten parádnym volejom poslal Juventus do náskoku. Juan Mata v 86. minúte z priameho kopu vyrovnal a v 90. minúte zariadil nečakaný obrat vlastný gól Bonucciho. Valencia v rovnakej H-skupine zdolala Young Boys Bern 3:1, za prvým víťazstvom v skupine ju nasmeroval útočník Santi Mina. Ten už v prvom polčase zaznamenal dva presné zásahy, na druhej strane sa do streleckej listiny zapísal Roger Assale. Poisťujúci tretí gól pre španielsky tím pridal v 56. minúte po individuálnej akcii Carlos Soler. Hostia ešte v závere prišli o vylúčeného Sekoua Sanoga, ktorý po nepeknom zákroku videl priamu červenú kartu.Manchester City zdolal Šachtar vysoko 6:0, pod čo sa hetrikom podpísal Gabriel Jesus. Domáci "načali" súpera už v 13. minúte, keď Riyad Mahrez zamotal v šestnástke hlavu obrancom a naservíroval loptu Davidovi Silvovi na 1:0. Ešte v prvom polčase zvýšil Gabriel Jesus po chybne nariadnej penalte, keď Raheem Sterling zakopol o trávnik a po jeho páde maďarský arbiter Viktor Kassai ukázal na biely bod. Jasné víťazstvo City podčiarkli na 6:0 v druhom polčase dvakrát Gabriel Jesus, Sterling a Mahrez. V rovnakej F-skupine viedol Olympique Lyon nad Hoffenheimom 2:0 a súper mal vylúčeného hráča, napriek tomu nemecký tím vyrovnal v nadstavení zásluhou Pavla Kadeřábka.Z E-skupiny má veľmi blízko k osemfinálovej miestenke Bayern Mníchov po domácej výhre nad AEK Atény 2:0. Dvoma gólmi sa o to postaral Robert Lewandowski. Bavori majú na čele tabuľky 10 bodov, o dva body zaostáva Ajax Amsterdam, ktorý získal cenný bod na ihrisku Benficy Lisabon po remíze 1:1.