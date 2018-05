LIGA MAJSTROV: Karius a Bale ako protipóly finále, Real posúva rekordy

Vybrané štatistiky finále Real Madrid - FC Liverpool



Real Madrid - FC Liverpool



strely: 12:12



strely na bránku: 5:2



strely mimo bránky: 6:3



zblokované strely: 1:7



strely do žrde/brvna: 1:1



rohy: 9:5



ofsajdy: 7:3



držanie lopty (v percentách): 61:39



počet prihrávok: 648:351



počet úspešných prihrávok: 590:280



počet nabehaných km: 102,60:110,70



fauly: 5:18

Kyjev 27. mája (TASR) - Zranenie Mohameda Salaha uľahčilo futbalistom Realu Madrid cestu za triumfom vo finále Ligy majstrov 2017/2018. Po odchode egyptského útočníka v 31. minúte zmenil FC Liverpool svoj systém založený na vysokom napádaní, viac sa stiahol a nechal tvoriť súpera. Zotrvačnosťou ešte udržal polčasové bezgólové skóre, ale po zmene strán už jeho súper ovládol dianie na trávniku. Po víťazstve 3:1 získal španielsky veľkoklub tretíkrát v radea celkovo uspel v európskom pohári číslo jeden, aj vrátane bývalého Európskeho pohára majstrov (EPM), rekordný trinástykrát.Salah si po polhodine hry pri súboji s kapitánom Realu Sergiom Ramosom privodil zranenie ramena. Po ošetrení vyskúšal pokračovať aj cez bolesť, ale napokon so slzami v očiach odišiel do útrob štadióna. O chvíľu ho na opačnej strane nasledoval Dani Carvajal, zranenie pravého obrancu však" netrápilo natoľko, ako súperov tím strata kľúčového hráča ofenzívy a autora 44 tohtosezónnych gólov.uviedol Jürgen Klopp, ktorý ako tréner neuspel vo finále LM už druhýkrát.V sezóne 2012/2013 sledoval z pozície kouča Borussie Dortmund oslavy konkurenčného Bayernu Mníchov. Na medzinárodnej scéne už s Liverpoolom jedno neúspešné finále zažil v Európskej lige UEFA, keď v sezóne 2015/2016 jeho tím podľahol FC Sevilla. Nemyslí si však, že je v tomto smere smoliar.Brankár Loris Karius bol smutný hrdina finále, v ktorom spravil dve hrubé chyby. V 51. minúte pri snahe o vyhodenie lopty na spoluhráča trafil nohu číhajúceho francúzskeho útočníka Karima Benzemu a ten so šťastím otvoril skóre. Za stavu 2:1 pre Real, keď sa eštemohli v závere pokúsiť o vyrovnanie, mu prepadla do siete ďalekonosná strela Garetha Balea.zmohol sa na hŕstku sebakritických slov nemecký brankár.Kým v tábore Liverpoolu tiekli slzy, Real opäť oslavoval a potvrdil, že mužstvo okolo Cristiana Ronalda zaplní ďalšie stránky futbalových kroník. Hrdinom finále bol waleský krídelník Gareth Bale, ktorý naskočil do hry ako žolík trénera Zinedinea Zidanea v 61. minúte. Jeho gól na 2:1 sa zaradí medzi najkrajšie, ktoré padli v histórii finálových duelov. Bale famóznenožničkami, na ktoré ho vyzval Marcelov lahôdkový center, a nechal Kariusa v role štatistu.tešil sa Bale.Lodivod Realu Zinedine Zidane sa stal prvým trénerom, ktorý zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza LM tretíkrát v rade. Tri triumfy majú na konte aj iné trénerské veličiny - Carlo Ancelotti a Bob Paisley.povedal 45-ročný Zidane, ktorého tím po treťom mieste v La Lige zachránil sezónu ziskom najcennejšej trofeje. Do dejín vďaka finálovému triumfu vstúpil aj jeho portugalský zverenec Cristiano Ronaldo, ktorý sa tešil z prvenstva v Lige majstrov piatykrát, čo sa doposiaľ nikomu nepodarilo.V rozhovore pre televíznu spoločnosť beIn Sports sa Ronaldo tajuplne (ne)vyjadril ohľadom svojej budúcnosti.Zidane je presvedčený, že o svojho vodcunepríde: