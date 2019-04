LIGA MAJSTROV: Klopp sa nevie dočkať Barcelony, ale myslí na Cardiff

Tréner Liverpoolu to povedal po stredajšom triumfe jeho mužstva v Porte 4:1 vo štvrťfinálovej odvete, ktorým jeho hráči nadviazali na výhru 2:0 z Anfieldu.

Porto 18. apríla (TASR) - Semifinálovej konfrontácie vo futbalovej Lige majstrov 2018/19 medzi FC Liverpool a FC Barcelona sa nemecký tréner "The Reds" Jürgen Klopp už nevie dočkať. Povedal to po stredajšom triumfe jeho mužstva v Porte 4:1 vo štvrťfinálovej odvete, ktorým jeho hráči nadviazali na výhru 2:0 z Anfieldu.



LFC je po roku opäť medzi elitným kvartetom, v minulej sezóne prehral až vo finále s Realom Madrid. V boji o ďalšie finále sa 5-násobný európsky šampión stretne s ďalším 5-násobným európskym majstrom s hviezdnym Lionelom Messim. Bude to ich prvý vzájomný duel od osemfinále LM 2006/07, v ktorom uspeli vďaka gólu z vonku "The Reds". "Strašne sa na to teším. Správa, že sa stretnú Barcelona a Liverpool, je skvelá. To, že sme v semifinále druhý rok za sebou, je výnimočný výsledok. Na chlapcov som naozaj veľmi pyšný za to, čo sa im opäť podarilo. Dnes sme v semifinále, ale v nedeľu hráme s Cardiffom. To budem mať ráno v hlave, keď sa zobudím, a nie Barcelonu," citovala Kloppa agentúra AFP.



Porto začalo náporom, ale hostia jeho 13 striel za prvých 25 minút ustáli. "Bola dobrá atmosféra a oni to využili. Hrali dobre a narobili nám problémy. Potrebovali rýchlo streliť gól, to sa im však nepodarilo. Som šťastný, dôležitý bol iba postup a ten sme dosiahli," dodal Klopp.



"Aj na Anfielde sme hrali dobre a bojovali. Tieto výsledky sú pre nás príliš kruté na to, akým futbalom sme sa v nich prezentovali. Mali sme byť ale efektívnejší v koncovke a potom by bolo všetko inak," uviedol kouč Porta Sergio Conceicao.



Portskí "draci" už druhý rok za sebou neustrážili liverpoolske trio Sadio Mane, Mohamed Salah a Roberto Firmino. Pred rokom v osemfinále pri triumfe v Portugalsku 5:0 dali všetky góly, v stredu strelili tri zo štyroch, pričom každý z nich zaznamenal jeden. Senegalčan Mane, ktorý pred rokom zažiaril hetrikom, otvoril v stredu skóre po prihrávke od Salaha. Gól musel dlho skúmať VAR, rovnako Maneho domáci zásah pred týždňom. "Aby som pravdu povedal, aj som si myslel, že to bol tesný ofsajd. Takže ma prekvapilo, keď to ofsajd nebol a gól platil," povedal Mane. Potom morálka domácich upadla a zaknihovali prvú domácu prehru v LM v tejto sezóne. "Výsledok nebol fér, ale aj toto sa vo futbale stáva. Mali sme fantastickú sezónu v Lige majstrov, nemáme sa za čo hanbiť," vyjadril sa portugalský obranca Pepe.