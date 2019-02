LIGA MAJSTROV: Klopp tvrdí, že šláger Liverpool - Bayern nemá favorita

1. zápasy osemfinále Ligy majstrov - utorok 19. februára, 21.00 SEČ:

FC Liverpool - Bayern Mníchov /rozhodcovia: Rocchi - Meli, Passeri (Tal.)/



Olympique Lyon - FC Barcelona /rozhodcovia: Cakir - Duran, Ongun (Tur.)/

Bratislava 18. februára (TASR) - Nekorunovaným šlágrom osemfinálového programu futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 je konfrontácia finalistu uplynulého ročníka súťaže FC Liverpool a Bayernu Mníchov. Jej prvý diel je na programe v utorok na Anfielde, v druhom zápase večera si Olympique Lyon zmeria sily s Barcelonou. Obe stretnutia majú výkop o 21.00 SEČ, odvety sú na programe v stredu 13. marca v mníchovskej Allianz aréne a na Camp Nou.Obom päťnásobným víťazom európskej klubovej súťaže číslo jeden Liverpoolu i Bayernu budú chýbať dôležití hráči. "The Reds" nastúpia bez dištancovaného stopéra Virgila Van Dijka, hostia bez Thomasa Müllera, ktorý v decembri v záverečnom zápase skupinovej fázy proti Ajaxu Amsterdam videl červenú kartu. Pauzovať bude aj v domácej odvete, keďže vedenie Bayernu neuspelo pred odvolacou komisiou UEFA so žiadosťou o odpustenie trestu. Nemecký tím si v piatkovom bundesligovom súboji poradil 3:2 s Augsburgom, dvomi gólmi sa blysol francúzsky krídelník Kingsley Coman. Zároveň utrpel menšie zranenie, ktoré by však nemalo ohroziť jeho štart. Bayern v bavorskom derby inkasoval najrýchlejší vlastný gól v histórii bundesligy, keď si už v 13. sekunde zrazil loptu do vlastnej siete Leon Goretzka.zdvihol varovný prst brankár a kapitán Bayernu Manuel Neuer.Liverpool cez víkend nehral súťažný zápas, mal tak dostatok času na oddych a prípravu. Naposledy narazil na Bayern v auguste 2001 v zápase o európsky Superpohár, v ktorom sa zrodila výhra anglického tímu 3:2. Ten má na svojej lavičke muža, ktorý dôverne pozná herný štýl Bayernu, keďže s ním mal v minulosti často do činenia ako lodivod Borussie Dortmund. Kloppova osobná bilancia z týchto stretnutí je 9 výhier, 4 remízy a 16 prehier. Najbolestnejšiu utrpel sovo finále LM v máji 2013.Bayern sa po rozpačitej jesennej časti začína zdvíhať. Na jeho konto pribúdajú víťazstvá, vďaka ktorým sa vrátil do boja o titul v domácej súťaži. Nielen z tohto dôvodu Klopp nepovažuje svoj tím za favorita.poznamenal Klopp. Jeho tím sa do osemfinále prebojoval z druhého miesta C-skupiny na úkor SSC Neapol.Olympique Lyon nemá proti Barcelone čo stratiť, papierový favorit je španielsky tím. Ten v predošlých šiestich vzájomných stretnutiach ani raz neprehral (3-3-0). Pred desiatimi rokmi "Barca" vyradila Lyončanov v osemfinále LM a tento výsledok ju 'nakopol' k neskoršiemu celkovému triumfu v súťaži. Sedemnásobnému francúzskemu šampiónovi, ktorého maximom v LM je semifinále z roku 2010, bude chýbať potrestaný Nabil Fekir. Spolieha sa najmä na tímového ducha a podporu tribún.netajil optimizmus prezident Lyonu Jean-Michel Aulas.Barcelone už bude k dispozícii stopér a bývalý hráč Lyonu Samuel Umtiti. Ten po novembrovom zranení kolena začal len pred pár dňami s tréningom, napriek tomu sa dostal do nominácie na zápas.vyhlásil kouč Barcelony Ernesto Valverde, ktorého zverenci po minisérii troch remíz zdolali v sobotu Valladolid 1:0 vďaka premenenej jedenástke Lionela Messiho a upevnili si líderskú pozíciu v tabuľke La Ligy." povedal obranca Gerard Pique.