LIGA MAJSTROV: Liverpool remizoval s Bayernom, gól nepadol ani v Lyone

1. zápasy osemfinále Ligy majstrov 2018/2019:

FC Liverpool - Bayern Mníchov 0:0

ŽK: Henderson - Kimmich, rozhodoval: Rocchi (Tal.)



Liverpool: Becker - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Wijnaldum, Keita (76. Milner), Henderson - Salah, Firmino (76. Origi), Mane

Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago Alcantara - Gnabry (90.+1 Rafinha), James Rodriguez (88. Sanches), Coman (81. Ribery) - Lewandowski



Olympique Lyon - FC Barcelona 0:0

ŽK: Aouar, Dubois - Roberto, Semedo, rozhodoval: Cakir (Tur.)



Lyon: Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy - Ndombele (84. Cheikh), Aouar - Traore (69. Tousart), Depay, Terrier (76. Cornet) - M. Dembele

Barcelona: ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Roberto (81. Vidal), Busquets, Rakitič - Messi, Suarez, O. Dembele (67. Coutinho)

Bratislava 19. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool remizovali v utorkovom osemfinálovom šlágri Ligy majstrov 2018/19 na Anfielde s Bayernom Mníchov 0:0. Gól nevideli diváci ani v druhom zápase večera medzi domácim Olympique Lyon a FC Barcelona. Odvety sú na programe v stredu 13. marca v mníchovskej Allianz aréne a na Camp Nou.Po úvodných 15 oťukávacích minútach sa zápas v Liverpoole rozbehol a diváci videli niekoľko vyložených šancí. Najprv stroskotal v koncovke domáci Salah, na druhej strane ihriska poslal Gnabry z pravého krídla prudkú loptu na päťku a dezorientovaný Matip napálil loptu do vlastného brankára, Alisson mal aj kusisko šťastia. V hlavnej úlohe sa potom ocitol Mane, v 33. min. sa v šestnástke vyhol ofsajdovej pozícii, no z otočky netrafil bránu, o päť minút neskôr išli mimo priestoru žrdí aj jeho nožničky. "The Reds" sa v druhom polčase snažili dirigovať hru, no Bayern takisto vedel z kontier nebezpečne pohroziť. Po hodine hry zaujala Gnabryho strela, ktorá preletela iba tesne ponad brvno. Liverpool sa snažil v závere vygradovať tlak, Neuer bol ale pripravený na hlavičku Maneho. Bayern si už bezgólovú remízu postrážil, keď zdržovaním a striedaniami rozkúskoval hru.V Lyone sa hralo v prvom dejstve vo vysokom tempe. V 9. min. tvrdo vypálil z diaľky Terrier a ter Stegen s námahou vyrazil jeho strelu na brvno. V drese Barcelony hrozil najmä aktívny O. Dembele. Hostia držali loptu na svojich kopačkách a postupne dostávali domácich pod tlak, tesne pred prestávkou strieľal z hranice šestnástky Busquets a od Marcela sa lopta odrazila iba tesne mimo brány. Olympique favoritovi naďalej tuho vzdoroval, v 53. min. Depayova jedovka preletela vedľa pravej žrde. Oživenie do hry Kataláncov priniesol striedajúci Coutinho, po jeho prihrávke spálil tutovku Suarez, keď sa v rozhodujúcej chvíli pošmykol. V 77. min. potom Lopes skvele zasiahol proti Brazílčanovej nebezpečnej strele. Hostia v závere zovreli súpera do klieští, skóre sa však už nezmenilo ani po strelách Messiho či Busquetsa, ktorého pokus pod brvno vyrazil pozorný Lopes.