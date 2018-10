Na záver Ligy majstrov sa podaril Lučencu skvelý obrat

8. skupina:



Araz Naxcivan - Mimel Lučenec 2:5 (2:2)



Góly: 5. Chovdarov, 6. Ismajlov - 18., 34. a 36. Fehervári, 17. a 31. Greško



zostava Lučenca: Oberman - Fehervári, Riberiro, Brunovský, Ricardo - Petík, Kočiš, Greško, Kuhadjík, Hricov







ďalší výsledok:



FK Vytis - Valletta FC 5:0 (2:0)



Góly: 1. Guesinho Genigle, 4. Jeremejev, 29. Buinickij (z pok.kopu), 37. Japa, 40. Zagurskas







tabuľka:



1. FK Vytis 3 3 0 0 9:2 9- postup



2. Mimel Lučenec 3 2 0 1 11:8 6



3. Araz Naxcivan 3 0 1 2 3:7 1



4. Valletta FC 3 0 1 2 4:10 1

Lučenec 6. októbra (TASR) - Futsalisti Mimel Lučenec v sobotu zvíťazili v ich záverečnom zápase Ligy majstrov UEFA 2018/2019 v domácej Aréne nad azerbajdžanským majstrom Araz Naxcivan 5:2. Víťazom turnaja 8. skupiny hlavnej fázy LM sa stal s plným počtom bodov litovský šampión FK Vytis, ktorý si zaistil postup do elitnej fázy. Mimel obsadil v tabuľke druhé miesto.Lučenec v stredu pri debute v prestížnej súťaži historicky zdolal maltský Valletta FC 4:3. Vo štvrtok potom prehral s Vytisom 2:3. V sobotu sa vydareným turnajom rozlúčil pred plným hľadiskom skvelým spôsobom, keď otočil nepriaznivý stav 0:2.Úradujúci slovenský vicemajster na začiatku zápasu dvakrát z nekoncentrovanosti inkasoval, tréner Marián Berky okamžite reagoval oddychovým časom. Domáci potom bojovali, dlho sa ale nevedeli presadiť. Napokon sa im to však do konca prvého polčasu podarilo, keď sa presadili Greško aj kapitán Fehervári. V druhom polčase domáci za podpory skvelých fanúšikov súpera tlačili a napokon sa im podarilo strhnúť triumf na svoju stranu, o čom rozhodli opäť strelci z prvého polčasu. Fehervári dokonca zaknihoval hetrik, keď v 36. minúte hral súper bez brankára, čo domáci skúsený hráč využil strelou do prázdnej bránky.