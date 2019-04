LIGA MAJSTROV: Porto musí doháňať manko, Tottenham v odvete bez Kanea

Odvety štvrťfinále LM 2018/19 - streda 17. apríla (21.00 SELČ):



FC Porto - FC Liverpool /rozhodca: Danny Makkelie (Hol.)/

/prvý zápas: 0:2/



Manchester City - Tottenham Hotspur /Cüneyt Cakir (Tur.)/

/prvý zápas: 0:1/

Bratislava 17. apríla (TASR) - Futbalisti Porta nastúpia na štvrťfinálovú odvetu Ligy majstrov 2018/19 proti Liverpoolu s cieľom natiahnuť domácu víťaznú sériu v prestížnej súťaži na päť zápasov. "Draci" musia doháňať dvojgólové manko, na Anfielde prehrali 0:2. V druhom stredajšom zápase s výkopom o 21.00 h privíta Manchester City v anglickom derby Tottenham Hotspur. "Kohúti" zvíťazili doma 1:0, no na Etihad Stadium im bude chýbať zranený kanonier Harry Kane.Porto je v tejto sezóne LM doma zatiaľ stopercentné a tréner Sergio Conceicao verí, že jeho zverenci uspejú aj v odvete proti lídrovi Premier League.citovala slová Conceicaa agentúra AFP.Liverpool sa naladil na odvetu s Portom víťazstvom 2:0 nad londýnskou Cheslea, o ktoré sa postarali Sadio Mane a Mohamed Salah.neskrýval spokojnosť tréner "The Reds" Jürgen Klopp.Kapitán Liverpoolu Jordan Henderson v 77. minúte duelu s Chelsea opustil ihrisko s nakopnutým členkom, v stredu by však mal nastúpiť.uviedol Klopp. Henderson bol jedným z kľúčových hráčov úvodného štvrťfinálového stretnutia a mal veľký podiel na druhom góle.zdôraznil nemecký kouč.Manchester City sa v odvetnom súboji proti Tottenhamu bude spoliehať na údernú ofenzívu. "Citizens" v generálke na Spurs zvíťazili na pôde Crystal Palace 3:1 a živia šance na obhajobu titulu. Na Liverpool strácajú bod, no majú zápas k dobru.nechal sa počuť tréner City Pep Guardiola.Kormidelník Tootenhamu Mauricio Pochettino sa bude musieť zaobísť bez Kanea, ktorý v úvodnom osemfinálovom dueli utrpel vážne zranenie väzov v ľavom členku a v tejto sezóne si už zrejme nezahrá. O to väčšia ťarcha zodpovednosti bude ležať na juhokórejskom reprezentantovi Heung-Min Sonovi - strelcovi víťazného gólu z úvodnej vzájomnej konfrontácie. Son už v tejto sezóne demonštroval, že dokáže strieľať góly aj pri absencii lídra tímu.V desiatich zápasoch, v ktorých Kane nehral, Son skóroval deväťkrát.povedal optimisticky naladený Son.