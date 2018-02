LIGA MAJSTROV: Real Madrid zdolal v šlágri PSG

Na snímke hráči Liverpoolu oslavujú gól v zápase osemfinále Ligy majstrov vo futbale FC Porto - FC Liverpool v Porte 14. februára 2018. Foto: TASR/AP



Real Madrid - Paríž Saint-Germain 3:1 (1:1)



Góly: 45. a 83. Ronaldo (prvý z 11 m), 86. Marcelo - 33. Rabiot. Rozhodoval: Rocchi (Tal.), ŽK: Isco, Nacho - Neymar, Lo Celso, Rabiot, Meunier



Real: Navas - Nacho, Varane, Ramos, Marcelo - Modrič, Kroos, Casemiro (79. Vazquez) - Isco (79. Asensio), Benzema (68. Bale), Ronaldo



PSG: Areola - Alves, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche - Verratti, Lo Celso (84. Draxler), Rabiot - Mbappe, Cavani (66. Meunier), Neymar







FC Porto - FC Liverpool 0:5 (0:2)



Góly: 25., 53. a 85. Mane, 29. Salah, 70. Firmino. Rozhodoval: Orsato (Tal.), bez kariet



Porto: Jose Sa - Pereira, Reyes, Marcano, Telles - Sergio Oliveira, Herrera - Marega, Otavio (46. Corona), Brahimi (62. Majeed) - Soares (74. Paciencia)



Liverpool: Karius - Alexander-Arnold (79. Gomez), Lovren, Van Dijk, Robertson - Milner, Henderson (75. Matip), Wijnaldum - Salah, Firmino (80. Ings), Mane

Bratislava 14. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v stredajšom úvodnom osemifinálovom súboji Ligy majstrov 2017/2018 nad Parížom Saint-Germain 3:1. Obhajca a rekordný 12-násobný držiteľ európskej klubovej trofeje číslo jeden prehrával s francúzskym vicemajstrom, ďalším horúcim ašpirantom na celkový triumf, po góle Adriena Rabiota z 33. minúty. Tesne pred odchodom do šatní sa o vyrovnávajúci zásah domáceho tímu postaral z jedenástky Cristiano Ronaldo. Portugalský útočník potvrdil povesť rozdielového hráča a v 83. minúte poslaldo vedenia, ktoré o tri minúty prikrášlil Marcelo.Prvá vážna príležitosť v šlágri na Štadióne Santiaga Bernabeua patrila v 3. minúte Ronaldovi, ktorého krížna strela minula pravú žrď brány PSG. Gólom sa neskončila ani sólová akcia Marcela a následný technický obstrel Kroosa vo chvíľach, keď Real poriadne zatápal súperovi. Na opačnej strane sa Berchiche ulakomil na strelu, hoci mohol prihrať Cavanimu do výhodnejšej pozície. V 26. minúte sa Ronaldo oprel do lopty z priameho kopu z výhodnej pozície spoza šestnástky, ale poslal ju nad. Ťahúň domácej ofenzívy neuspel ani v sólonájazde na Areolu, ktorého trafil do tváre. Paríž udrel nečakane v 33. minúte po akcii Mbappeho, ktorý potiahol loptu po pravom krídle, Neymar jupre Rabiota a ten nemal problém z ideálnej pozície otvoriť skóre - 0:1. Real mal viac z hry, ale v koncovke sa dlho trápil. Až na konci prvého polčasu ho vykúpil Ronaldo, ktorý premenil jednástku po faule Lo Celsa na Kroosa - 1:1. Hostia mohli ísť krátko po zmene strán do vedenia, ale Mbappeho v dobrej pozícii vychytal Navas. Real sa nevedel dostať do tempa, nepomohol mu ani príchod Balea, navyše si musel dávať pozor na rýchle kontry súpera. Z nich Neymar ani Mbappe neskórovali a Paríž pykal. Opäť bol pri tom Ronaldo, ktorý dopravil Areolom vyrazenú loptu do siete - 2:1. Paríž nezvládol záver duelu, po ďalšej diere v obrane skóroval Marcelo a vďaka jeho gólu pôjdu Madridčania do odvety vo výrazne lepšej pozícii.V druhom stredajšom súboji FC Liverpool zvalcoval FC Porto na súperovom ihrisku 5:0 a je de facto istým štvrťfinalistom. Portugalskému klubu sa nepodarilo zdolaťna medzinárodnej scéne ani na piaty pokus. Portu podlomili kolená zlepené góly Sadia Maneho v 25. minúte a Mohameda Salaha, ktoré padli po hrubých chybách a pasivite domácej defenzívy. V 53. minúte Mane poslal hostí už do trojgólového trháku, keď zakončil rýchlu brejkovú situáciu. Na 4:0 zvýšil Roberto Firmino, účet uzavrel autor hetriku Mane.Odvety sú na programe 6. marca v parížskom Parku princov a na Anfield Road.