LIGA MAJSTROV: Real sa musí v odvete proti Ajaxu zaobísť bez Ramosa

Odvety osemfinále LM 2018/19 (utorok 5. marca, 21.00 SEČ):



Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur /prvý zápas: 0:3, rozhoduje: Danny Makkelie (Hol.)/

Real Madrid - Ajax Amsterdam /prvý zápas: 2:1, rozhoduje: Felix Brych (Nem.)/

Bratislava 5. marca (TASR) - Futbalisti trojnásobného obhajcu titulu v Lige majstrov Realu Madrid budú v utorňajšej odvete osemfinále na Santiago Bernabeu proti Ajaxu Amsterdam bojovať aj o budúcnosť trénera Santiaga Solariho. K dobru majú výhru 2:1 z pôdy súpera, no po dvoch minulotýždňových prehrách v El Clasicu za sebou sa potrebujú opäť dostať na víťazný kurz. V druhej utorňajšej odvete sa Borussia Dortmund pokúsi zdramatizovať konfrontáciu s Tottenhamom Hotspur, ktorému vo Wembley podľahla vo februári jednoznačne 0:3."Biely balet" vypadol s rivalom FC Barcelona v Španielskom pohári a v La Lige má na neho už 12-bodovú stratu. V Reale tak panuje veľké napätie.citovala agentúra AFP obrancu "pusiniek" Daniho Carvajala. Argentínsky kouč zasadol na lavičku mužstva pred 5 mesiacmi, keď nahradil Julena Lopeteguiho. Neskôr dostal zmluvu do roku 2021. Ak by bývalý 4-násobný európsky majster senzačne vyradil toho 13-násobného, Solariho zotrvanie by bolo veľmi otázne. Sám tréner vie, kde jeho tím tlačí topánka:Real môže dosiahnuť už deviatykrát za sebou účasť medzi elitnou osmičkou, chýbať mu ale bude suspendovaný kapitán Sergio Ramos. Tomu UEFA dodatočne udelila trest na dva zápasy za cielene inkasovanú žltú kartu v prvom zápase s Ajaxom. Stopér domácich spoluhráčov nebude burcovať priamo na ihrisku, no nie je pesimistom:Ajax a Real odohrali v pohárovej Európe 13 vzájomných duelov, 8-krát uspel španielsky zástupca, 4-krát holandský. Amsterdam nemá v LM v posledných rokoch dobrú bilanciu vo vyraďovačke, nepostúpil ani raz z uplynulých siedmich pokusov. Vo štvrťfinále LM bol naposledy v roku 2003.Do Vestfálska si Spurs privážajú komfortný náskok z prvého súboja. Oba tímy sa v ich ligách trápia. Výber argentínskeho kouča Mauricia Pochettina v Premier League chcel útočiť na titul, ale prehry na pôde Burnley a Chelsea Londýn, resp. posledná remíza doma s Arsenalom mu tieto plány zrejme definitívne zhatili. Londýnčania majú opäť k dispozícii kanoniera Harryho Kanea, ktorý dlhšie chýbal pre zranenie, v posledných zápasoch však opäť ukazuje strelecké kvality. V prvom zápase s BVB chýbal, pred odvetou je optimistom:povedal 25-ročný útočník, ktorý aj napriek absencii po zranení členka má na konte v aktuálnej sezóne 22 gólov.Dortmund vyhral v uplynulých siedmich zápasoch len raz. V lige naposledy prehral v Augsburgu 1:2 a obhajca Bayern Mníchov sa na neho v tabuľke bodovo dotiahol.povedal kapitán Borussie Marco Reus po piatkovom nečakanom zakopnutí. Tréner BVB Lucien Favre vie, že jeho hráči si proti Spurs doma nemôžu dovoliť zbytočné chyby.citovala ho agentúra DPA.