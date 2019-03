LIGA MAJSTROV: Ronaldov magický večer, hetrikom vyrovnal zápis Messiho

Ronaldo na turínskom štadióne hýril aktivitou. Bol hnací motor Juventusu, burcoval spoluhráčov na ihrisku i v kabíne, neustále si pýtal loptu.

Bratislava 13. marca (TASR) - Pred osemfinálovou odvetou Ligy majstrov šípil, že fanúšikovia Juventusu Turín zažijú pamätný večer a sám bol jeho hlavný protagonista. Cristiano Ronaldo hetrikom do siete Atletica Madrid zariadil víťazstvo 3:0 znamenajúce postup "starej dámy" do štvrťfinále. Portugalský futbalista strelil v zápasoch vyraďovacej fázy už 63 gólov a v tejto štatistike suverénne kraľuje. Ôsmym hetrikom v LM vyrovnal zápis útočníka Barcelony Lionela Messiho, štyri z nich dosiahol vo vyraďovačke.



Ronaldo na turínskom štadióne hýril aktivitou. Bol hnací motor Juventusu, burcoval spoluhráčov na ihrisku i v kabíne, neustále si pýtal loptu. "Prognózoval som, že to pre fanúšikov Juventusu bude výnimočný, magický večer a taký aj bol. Mám radosť z hetriku, ešte viac ma však teší, že sme uspeli ako tím a postúpili medzi najlepšiu osmičku. Pre toto ma Juventus kúpil, aby som mužstvu pomohol v kľúčových zápasoch. Ukázali sme mentalitu šampiónov, musíme byť na seba hrdí. Atletico je vždy náročný súper, no dokázali sme nájsť kľúč k prekonaniu jeho kvalitnej defenzívy," povedal pre akreditované médiá Ronaldo, ktorý strelil v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži rekordných 124 gólov. V sezóne 2015/2016 na Santiago Bernabeu hetrikom režíroval postup Realu Madrid cez Wolfsburg. Aj jeho vtedajší tím prehral v prvom zápase na pôde súpera 0:2.



Juventus po prvý raz od roku 2006 dokázal v k.o. fáze LM zmazať manko z prvého zápasu a postúpiť do ďalších bojov. Tréner talianskeho majstra Massimiliano Allegri si po zápase pochvaľoval, že jeho hráči do bodky splnili taktické pokyny. "Chalani hrali presne tak ako mali, bol tam dobrý rytmus aj dobrá technika. V úvodnom zápase v Madride nám chýbala väčšia agresivita, no v odvete sme od začiatku dobre napádali súpera a nedali sme mu dýchať. Ak sme chceli pomýšľať na postup, každý hráč musel podať stopercentný výkon. Ronaldo potvrdil, že je extratrieda, na ľavej strane odohral skvelý zápas Spinazzola, veľmi dobrý bol aj Bernardeschi. Ak by som mal hodnotiť výkon celého mužstva, bol to veľký krok vpred," poznamenal Allegri.



Juventus eliminoval útočnú silu Atletica. Úplne vypojil z hry Antoinea Griezmanna, Alvaro Morata sa dostal iba k jedinému nebezpečnému zakončeniu. "V obrane sme hrali kompaktne a naši krajní zadáci výdatne podporovali aj ofenzívu, čím spôsobili Atleticu nemalé problémy. Naša taktika dokonale vyšla. Bol to skvelý comeback. Verím, že adrenalín z tohto zápasu si prenesieme aj do zvyšku sezóny," uviedol stopér Leonardo Bonucci. Kapitán Giorgio Chiellini sa stal piatym hráčom v klubovej histórii, ktorý odohral za Juventus 500 zápasov.



Kouč Atletica Diego Simeone priznal, že do štvrťfinále postúpilo lepšie mužstvo. "Juventus bol lepší a zaslúžene ide ďalej. Jeho hráči na nás od začiatku zápasu vybehli a priklincovali nás k šestnástke. Nedali nám ani kúsok voľného priestoru. Boli lepší takticky, dokázali sa zmocniť druhých lôpt, preto uspeli. Ak súper odohrá takýto výborný zápas, nezostáva vám nič iné, ako poblahoželať mu k víťazstvu. Urobili sme veľa chýb, no zodpovednosť za ne nesiem ja, nie hráči," zdôraznil Simeone.



Aj Griezmann priznal, že Juventus bol futbalovejší. "My sme vôbec nehrali náš futbal. Bol to pre nás zlý večer, pohoreli sme. Cítim zodpovednosť za neúspešné vystúpenie, počas celého zápasu som sa nedostal prakticky k ničomu. Juventus nás prevýšil vo všetkých aspektoch. Ronaldo je skvelý futbalista. Mal tri šance a všetky premenil. Opäť potvrdil, že je to rozdielový hráč, ktorý dokáže zabrať vtedy, keď to mužstvo najviac potrebuje."