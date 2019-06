LIGA MAJSTROV: Slovan v 1. predkole dostal Sutjesku Nikšič

Vizitka FK Sutjeska Nikšič:

SLOVAN BRATISLAVA - Sutjeska Nikšič (ČH)



Nomme Kalju (Est.) - Škëndija Tetovo (S.Mac.)



Suduva Marijanpole (Lit.) - Crvena Zvezda Belehrad (Srb.)



Ararat-Armenia Jerevan (Arm.) - AIK Štokholm (Švéd.)



FC Astana (Kazach.) - CFR Kluž (Rum.)



Ludogorec Razgrad (Bul.) - Ferencváros Budapešť (Maď.)



FK Partizani (Alb.) - FK Karabach (Azer.)



Celtic Glasgow (Škót.) - FK Sarajevo (BaH)



Šeriff Tiraspoľ (Mold.) - Saburtalo Tbilisi (Gruz.)



F91 Dudelange (Lux.) - FC Valletta (Mal.)



FC Linfield (S.Ír.) - Rosenborg Trondheim (Nór.)



Valur Reykjavík (Isl.) - NK Maribor (Slov.)



Dundalk FC (Ír.) - FC Riga (Lot.)



The New Saints (Wal.) - víťaz predkvalifikácie



HJK Helsinki (Fín.) - HB Tórshavn (Faer.os.)



BATE Borisov (Biel.) - Piast Gliwice (Poľ.)



Kalendár Ligy majstrov 2019/2020:



25. júna: semifinále predkvalifikácie



28. júna: finále predkvalifikácie



9./10. júla: 1. zápasy 1. predkola



16./17. júla: odvety 1. predkola



22. júla: žreb 3. predkola



23./24. júla: 1. zápasy 2. predkola



30./31. júla: odvety 2. predkola



5. augusta: žreb play off



6./7. augusta: 1. zápasy 3. predkola



13. augusta: odvety 3. predkola



20./21. augusta: 1. zápasy play off



27./28. augusta: odvety play off



29. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)



17./18. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



1./2. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



22./23. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



5./6. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



26./27. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



10./11. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



16. decembra: žreb osemfinále



18./19./15./26. februára 2020: 1. zápasy osemfinále



10./11./17./18. marca: odvety osemfinále



20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále



7./8. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



14./15. apríla: odvety štvrťfinále



28./29. apríla: 1. zápasy semifinále



5./6. mája: odvety semifinále



30. mája: finále (Atatürkov Olympijský Štadión, Istanbul)

Nyon 18. júna (TASR) - Súperom futbalistov Slovana Bratislava v 1. predkole Ligy majstrov 2019/2020 bude Sutjeska Nikšič z Čiernej Hory. Rozhodol o tom utorkový žreb v ústredí Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone, ktorý v tejto fáze súťaže spojil šestnásť dvojíc.Úradujúci slovenský šampión figuroval na základe klubového koeficientu medzi nasadenými tímami v druhej z troch vopred určených skupín. Do úvahy ako jeho súperi okrem Nikšiču pripadali maltská Valletta FC, FK Sarajevo z Bosny a Hercegoviny, albánsky FK Partizani či gruzínsky majster Saburtalo Tbilisi.Prvé zápasy sú na programe 9./10. júla, odvety 16./17. júla. "Belasí" by prvý zápas mali odohrať na domácom štadióne.V prípade, že zverenci trénera Martina Ševelu stroskotajú už na prvej európskej prekážke, presunú sa do majstrovskej vetvy 2. predkola Európskej ligy UEFA (1. zápasy 25. júla, odvety 1. augusta). V nej sa predstavia aj tri neúspešné kluby z predkvalifikácie Ligy majstrov, ktorej zápasy sú na programe 25. júna (semifinále) a 28. júna (finále) v Kosove. Doplní ich šestnásť zdolaných z 1. predkola LM.Nikšič je 4-násobným majstrom krajiny, raz triumfoval aj v národnom pohári. Mužstvo vedie čiernohorský tréner Nikola Rakojevič. V tíme pôsobí minumum legionárov, káder sa ale ešte pred novou sezónou tvorí.Fudbalski klub Sutjeska1927mestský štadión "Kraj Bistrice" (kapacita 5214 miest)Ranko JovovičNikola Rakojevičmodrá, biela4x majster Čiernej Hory (2012/2013, 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019)