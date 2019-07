LIGA MAJSTROV: Slovan prišiel o triumf nad Nikšičom v nadstavenom čase

ŠK Slovan Bratislava - FK Sutjeska Nikšič 1:1 (0:0)



Góly: 82. Šporar - 90.+5 Kojaševič. Rozhodovali: Meškov - Gavrilin, Lunev (všetci Rus.), ŽK: Ljubičič (Slovan), 11.250 divákov



Slovan: Greif - Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij - Ljubičič - Ratao (64. De Kamps), Dražič - Čavrič (64. Holman), Šporar, Moha (77. Daniel)



Sutjeska: Giljen - Ciger, Nedič, Šofranac, Bulatovič - Kojaševič, Četkovič, Erakovič - Jankovič - Markovič (88. Božovič), Vučič (81. Osmajič)

Bratislava 10. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v stredajšom úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020 s čiernohorským FK Sutjeska Nikšič 1:1. Domácich poslal v 82. minúte do vedenia Andraž Šporar, za hostí vyrovnal v nadstavenom čase Damir Kojaševič.Odveta je na programe v stredu 17. júla o 20.15 h na štadióne Gradski v Nikšiči.Už v 41. sekunde sa v šestnástke dostal k lopte po chybe obrany Moha, ale sám pred brankárom poslal loptu vysoko nad. "Belasí" mali od úvodu prevahu, ale na ďalšiu šancu si diváci museli počkať 16 minút. Ratao chcel šikovne obhodiť brankára Giljena, ale ten aj s pomocou obrancu loptu skrotil. Hostia sa do hry dostávali sporadicky, prvú strelu na Greifa vyslal v 21. minúte Kojaševič. Rovnaký hráč mal možnosť prekvapiť brankára Slovana v 29. minúte, keď zahral priamy kop z ideálnej 20-metrovej vzdialenosti, ale trafil len do múru. V závere prvej časti sa hra čoraz viac kúskovala a hoci mal Slovan stále loptu viac na kopačkách, jeho hráčom chýbal moment prekvapenia a do nebezpečných situácií sa nedostával ani po krídelných akciách. Šanca však prišla tesne pred odchodom do šatní po strele Čavriča, ktorú Giljen len s námahou vyrazil na roh.Po prestávke začali hrať zverenci Martina Ševelu oveľa agresívnejšie, prvú šancu mal Ljubičič, no spoza šestnástky prestrelil. Ďalšie príležitosti prišli po centroch, ktoré hľadali zakončujúceho Šporara, slovinský kanonier však nebol ani raz v ideálnej pozícii. Tvrdou ranou z pravej strany sa potom skúsil presadiť Ratao, bola to jeho posledná akcia v zápase. Tréner Slovana siahol k dvojnásobnému striedaniu, Rataa s Čavričom nahradili Holman s De Kampsom. Najväčšiu šancu v zápase si Slovan vypracoval v 81. minúte, keď Ljubičič v snahe trafiť odkrytú bránku zvolil viac sily ako techniky a trestuhodne prestrelil. Hneď nato však striedajúci Daniel zbehol po pravej strane, naservíroval loptu Šporarovi a ten poslal Slovan do vedenia. Zdalo sa, že "belasým" triumf neujde, ale v nadstavenom čase vyslal ďalekonosnú strelu Kojaševič a rozhodol o remíze.