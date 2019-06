LIGA MAJSTROV: Ak Slovan postúpi, v 2. predkole proti APOEL-u Nikózia

Vizitka APOEL Nikózia:



celý názov klubu: Athletikos Podosferikos Omilos Ellinon Lefkosias

rok založenia: 1926

štadión: Štadión GSP (kapacita 22.859 miest)

predseda: Prodromos Petrides

tréner: Paolo Tramezzani (Tal.)

klubové farby: žltá, modrá (vonku: oranžová)

najväčšie úspechy: 28 x majster Cypru (rekord), 21 x víťaz národného pohára (rekord), 13 x víťaz cyperského Superpohára

Žreb 2. predkola Ligy majstrov 2019/20:

majstrovská vetva:



SLOVAN BRATISLAVA/Sutjeska Nikšič (ČH) - APOEL Nikózia (Cyp.)

FC Astana (Kazach.)/CFR Kluž (Rum.) - Maccabi Tel Aviv (Izr.)

BATE Borisov (Biel.)/Piast Gliwice (Poľ.) - FC Linfield (S.Ír.)/Rosenborg Trondheim (Nór.)

The New Saints (Wal.)/víťaz predkvalifikácie - FC Kodaň (Dán.)

Ferencváros Budapešť (Maď.)/Ludogorec Razgrad (Bul.) - F91 Dudelange (Lux.)/FC Valletta (Mal.)

Dundalk FC (Ír.)/FC Riga (Lot.) - FK Partizani (Alb.)/FK Karabach (Azer.)

Dinamo Záhreb (Chor.) - Šeriff Tiraspoľ (Mold.)/Saburtalo Tbilisi (Gruz.)

Celtic Glasgow (Škót.)/FK Sarajevo (BaH) - Nomme Kalju (Est.)/Škëndija Tetovo (S.Mac.)

Suduva Marijanpole (Lit.)/Crvena Zvezda Belehrad (Srb.) - HJK Helsinki (Fín.)/HB Tórshavn (Faer.os.)

Valur Reykjavík (Isl.)/NK Maribor (Slov.) - Ararat-Armenia Jerevan (Arm.)/AIK Štokholm (Švéd.)



nemajstrovská vetva:



Viktoria Plzeň (ČR) - Olympiacos Pireus (Gr.)

PSV Eindhoven (Hol.) - FC Bazilej (Švaj.)



žreb 2. predkola majstrovskej vetvy Európskej ligy UEFA 2019/2020:

SLOVAN BRATISLAVA/Sutjeska Nikšič (ČH) - The New Saints (Wal.)/víťaz predkvalifikácie



SP Tre Penne (S.Mar.)/FC Santa Coloma (And.) - Suduva Marijanpole (Lit.)/CZ Belehrad (Srb.)



BATE Borisov (Biel.)/Piast Gliwice (Poľ.) - FC Dundalk (Ír.)/Riga FC (Lot.)



FK Partizani (Alb.)/FK Karabachg (Azer.) - Šeriff Tiraspoľ (Mold.)/Saburtalo Tbilisi (Gruz.)



Ararat Armenia (Arm.)/AIK Štokholm (Švéd.) - Feronikeli (Kos.)/Lincoln Red Imps (Gibr.)



Valur Reykjavík (Isl.)/NK Maribor (Slov.) - Ferencváros Budapešť (Maď.)/Ludogorec Razgrad (Bul.)



neúspešný finalista predkvalifikácie - FC Astana (Kazach./CFR Kluž (Rum.)



HJK Helsinki (Fín.)/HB Tórshavn (Faer.os.) - FC Linfield (S.Ír.)/Rosenborg Trondheim (Nór.)



Nomme Kalju (Est.)/Škëndija Tetovo (S.Mac.) v F91 Dudelange (Luc.)/FC Valletta (Mal.)





Kalendár Ligy majstrov 2019/20:



25. júna: semifinále predkvalifikácie

28. júna: finále predkvalifikácie

9./10. júla: 1. zápasy 1. predkola

16./17. júla: odvety 1. predkola

22. júla: žreb 3. predkola

23./24. júla: 1. zápasy 2. predkola

30./31. júla: odvety 2. predkola

5. augusta: žreb play off

6./7. augusta: 1. zápasy 3. predkola

13. augusta: odvety 3. predkola

20./21. augusta: 1. zápasy play off

27./28. augusta: odvety play off

29. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

17./18. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

1./2. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

22./23. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

5./6. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

26./27. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

10./11. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

16. decembra: žreb osemfinále

18./19./15./26. februára 2020: 1. zápasy osemfinále

10./11./17./18. marca: odvety osemfinále

20. marca: žreb štvrťfinále, semifinále a finále

7./8. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

14./15. apríla: odvety štvrťfinále

28./29. apríla: 1. zápasy semifinále

5./6. mája: odvety semifinále

30. mája: finále (Atatürkov Olympijský Štadión, Istanbul)

Nyon 19. júna (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do 2. predkola Ligy majstrov 2019/2020 cez čiernohorského majstra Sutjeska Nikšič stretnú v ďalšej fáze s cyperským APOEL-om Nikózia. Rozhodol o tom stredajší žreb v ústredí Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Prvé zápasy 2. predkola sú na programe 23./24. júla, odvety 30./31. júla.Slovan pri žrebe figuroval vo vopred určenej 2. skupine majstrovskej vetvy medzi nenasadenými tímami a okrem Cyperčanov sa mohol stretnúť aj s chorvátskym Dinamom Záhreb, resp. víťazmi konfrontácií medzi Celticom Glasgow a FK Sarajevo, Valurom Reykjavík a NK Maribor a Suduvou Marijanpole s CZ Belehrad. Slovan by mohol začať v prvom zápase na domácom štadióne."Belasí" v 1. predkole vyzvú štvornásobného majstra Čiernej Hory (2013, 2014, 2018 a 2019). V prípade, že by zverenci trénera Martina Ševelu neuspeli, presunú sa do majstrovskej vetvy 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020. Tam by sa stretli s víťazom súboja medzi waleským The New Saints a víťazom predkvalifikácie LM. Slovan sa s The New Saints už stretol v sezóne 2014/2015 v 2. predkole LM a vyradil ho po výhrach 1:0 doma a 2:0 vonku.V nemajstrovskej vetve sa Viktoria Plzeň stretne s Olympiacosom Piresu a PSV Eindhoven s FC Bazilej.APOEL je rekordným 28-násobným majstrom svojej krajiny. So Slovanom sa v lige majstrov už stretol, v sezóne 2011/2012 ho vyradil v 3. predkole po výsledkoch 0:0 doma a v odvete 2:0 v Bratislave. Tá sezóna bola jeho najúspešnejšou v Európe, keď sa v LM dostal až do štvrťfinále, kde ho zastavil Real Madrid. Naposledy v skupine LM účinkoval v sezóne 2017/2018, kde dvakrát remizoval s Borussiou Dortmund, no prehral dvakrát s Realom Madrid (0:6 d, 0:3 v) aj Tottenhamom Hotspur (dvakrát 0:3). V minulej sezóne ho v play off Európskej ligy UEFA vyradila FC Astana. V APOEL hrávali aj dvaja slovenský futbalisti - Branislav Rzeszoto (2004–2005) a Mário Breška (2009-2010).