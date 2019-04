Kouč United Solskjaer sa na Camp Nou pokúsi zopakovať parížsky zázrak

O osude stredajšieho zápasu rozhodla situácia z 12. minúty, keď center Lionela Messiho našiel Luisa Suareza a jeho hlavička sa od Lukea Shawa odrazila do siete.

Manchester 11. apríla (TASR) - Futbalisti Barcelony sa výrazne priblížili k postupu medzi elitné kvarteto Ligy majstrov. Na pôde Manchestru United zvíťazili 1:0 a vytvorili si sľubnú pozíciu pred budúcotýždňovou domácou štvrťfinálovou odvetou na Camp Nou. O osude stredajšieho zápasu rozhodla situácia z 12. minúty, keď center Lionela Messiho našiel Luisa Suareza a jeho hlavička sa od Lukea Shawa odrazila do siete.



Barcelona potvrdila, že to na United vie, "červených diablov" zdolala štvrtýkrát za sebou. "Víťazstvo na Old Trafford má pre každého trénera súperovho tímu sladkú príchuť. Náš náskok pred odvetou je však iba tesný, ešte o ničom nie je rozhodnuté. United dokázali v osemfinálovej odvete zvíťaziť na pôde Paríža St. Germain 3:1 a určite nepredajú kožu lacno. Budeme musieť podať maximálny výkon, aby sme postúpili do semifinále," zdôraznil tréner Barcelony Ernesto Valverde.



Obranca hostí Nelson Semedo videl v hre Kataláncov aj viaceré rezervy. "Na vlastnej polovici sme strácali príliš veľa lôpt a domáci sa dostávali do prečíslenia. Viacerými výbornými zákrokmi nás podržal David de Gea. V druhom polčase sme odstránili chyby a dosiahli veľmi cenná výsledok. Do odvety pôjdeme s cieľom zvíťaziť. Budeme sa na ihrisku správať tak, ako keby sa prvý zápas skončil bezgólovou remízou."



Tréner anglického tímu Ole Gunnar Solskjaer pred odvetou nehádže flintu do žita. Na Camp Nou má príjemné spomienky. V roku 1999 rozhodol o finálovom triumfe United nad Bayernom Mníchov. "Pokúsime sa zopakovať zázrak z Paríža, no bude to veľmi náročné. Barcelona patrí k historicky najúspešnejším európskym klubom a zvíťaziť na jej štadióne sa nepodarí hocikomu. Doma neprehráva príliš často," priznal nórsky kouč.



Solskjaera mrzelo, že United nepremenili ani jednu zo sľubných príležitostí. "Po góloch volali najmä šance Marcusa Rashforda a Anthonyho Martiala. Škoda, že sme nevyťažili z toho, že Lionel Messi sa v drese Barcelony tentokrát strelecky nepresadil. Je to fantastický hráč, technicky skvele vybavený. Naša domáca bilancia v Lige majstrov nie je príliš lichotivá, z uplynulých šiestich zápasov sme prehrali štyri. Vonku však vieme zabrať. Triumfovali sme v Turíne nad Juventusom i v Paríži, teraz musíme zvíťaziť v Barcelone."