LIGA MAJSTROV: Španieli pripravujú na finále bezpečnostné opatrenia

Madrid 28. mája (TASR) - Španielsko pripravuje v súvislosti so sobotňajším finále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Policajná operácia v Madride, ktorá bude sprevádzať duel Liverpoolu a Tottenhamu, bude najväčšou akciou týkajúcou sa športového podujatia v metropole krajiny.



"Zapojí sa do nej 4700 pracovníkov bezpečnostného aparátu a po prvý raz budú aktivitu fanúšikov monitorovať drony. Stretnutie bolo označené ako vysoko rizikové," informovala agentúra AP.



Zápas by malo priamo na štadióne Wanda Metropolitano sledovať viac ako 30.000 anglických fanúšikov.