LIGA MAJSTROV: United chcú potrápiť Barcu, Juve dúfa v štart Ronalda

1. zápasy štvrťfinále Ligy majstrov 2018/19 - streda 10. apríla (21.00 SELČ):



Manchester United - FC Barcelona /rozhodca: Gianluca Rocchi (Tal.)/

Ajax Amsterdam - Juventus Turín /Carlos del Cerro Grande (Šp.)/

Bratislava 10. apríla (TASR) - Futbalisti Barcelony sú veľkí favoriti štvrťfinálovej konfrontácie Ligy majstrov 2018/19 proti Manchestru United, ktorej prvý diel je na programe v stredu o 21.00 SELČ na Old Trafford. V predošlých ôsmich vzájomných zápasoch vyhral anglický tím len raz, pozícia papierového outsidera mu však vyhovuje a v osemfinále mu priniesla prekvapujúci postup cez Paríž Saint-Germain.Katalánsky veľkoklub sa pokúsi o prerušenie série troch vypadnutí vo štvrťfinále LM. Cez víkend sa na duel v Manchestri naladila Barcelona víťazstvom 2:0 v šlágri La Ligy nad Atleticom Madrid, po ktorom jej náskok na čele tabuľky narástol na 11 bodov. United nehrali žiadny zápas a mohli sa nerušene pripravovať na stredajší súboj.poznamenal kormidelník Barcelony Ernesto Valverde, ktorý do zápasovej nominácie zaradil aj Ousmanea Dembeleho. Dvadsaťjedenročný francúzsky útočník laboroval so svalovým zranením, ktoré ho trápilo už od polovice marca. "Barca" je stále v hre o tituly v La Lige, národnom Copa del Rey a LM. Takéto treble už dosiahla v rokoch 2009 aj 2015.Valverdeho náprotivok Ole Gunnar Solskjaer si vyradením Paríža SG vypýtal na Old Trafford trvalý kontrakt. V Premier League jeho zverenci bojujú o miestenku v budúcoročnej edícii LM, pred súbojmi s Barcelonou však nehádžu flintu do žita a snívajú o postupe.vyhlásil Solskjaer. Víťaz súboja medzi United a Barcelonou sa v semifinále stretne s postupujúcim z dvojzápasu FC Liverpool - FC Porto.V tábore Juventusu Turín dúfajú, že Cristiano Ronaldo bude môcť nastúpiť už v prvom štvrťfinále na pôde Ajaxu Amsterdam. Portugalský útočník absolvoval nedeľňajší tréning a jeho stav sa po svalovom zranení rapídne zlepšuje.citovala trénera Juventusu Massimiliana Allegriho agentúra AFP. Ronaldo hetrikom vystrieľal postup "starej dámy" v domácej osemfinálovej odvete s Atleticom Madrid, v ktorej jeho tím prekonal manko 0:2 z prvého súboja. Okrem neho visí otáznik aj nad štartom skúseného stopéra Giorgia Chielliniho, ktorý nedokončil pondelkový tréning.Ajax sa medzi najlepších osem tímov súťaže dostal po tom, ako vyradil trojnásobného obhajcu trofeje Real Madrid. Vo štvrťfinále LM sa predstaví po šestnástich rokoch.vyhlásil stredopoliar Ajaxu Frenkie de Jong, ktorý vo víkendovom ligovom súboji s Willem II Tilburg utrpel zranenie, nemalo by však ohroziť jeho štart proti "Juve".Štvrťfinálové odvety v Barcelone a Turíne sú na programe v utorok 16. apríla o 21.00 SELČ.