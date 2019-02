LIGA MAJSTROV: Valverdemu sa remíza v Lyone málila, zažiaril Lopes

Lyon si udržal tohtosezónnu neporaziteľnosť v európskych klubových súťažiach.

Lyon 20. februára (TASR) - Futbalisti Barcelony ani v siedmom súťažnom zápase s Lyonom neokúsili trpkosť prehry. V úvodnom osemfinále Ligy majstrov uhrali na francúzskej pôde bezgólovú remízu a pred marcovou odvetou na Camp Nou sú v lepšej východiskovej pozícii. Tréner Kataláncov Ernesto Valverde po záverečnom hviezde neskrýval spokojnosť s predvedeným výkonom, mrzeli ho však nevyužité gólové príležitosti..



"Hrali sme pekný futbal. Škoda, že sme nepremenili ani jednu vyloženú šancu. Pred súperovou bránkou sme si vytvorili veľa sľubných situácií a v závere sme Olympique zvierali, no pálili sme slepými. Výsledok mohol byť pre nás ešte priaznivejší a pred odvetou sme mohli spať pokojnejšie. Verím však, že v domácom prostredí zvíťazíme a zabezpečíme si postup do štvrťfinále," citovala slová Valverdeho agentúra AFP.



Lyon si udržal tohtosezónnu neporaziteľnosť v európskych klubových súťažiach. "S výsledkom som spokojný, pretože nám dáva šance do odvety. Dôležité je, že sme neinkasovali. Dokázali sme eliminovať útočnú silu španielskeho majstra. Ak by sa nám na Camp Nou podarilo streliť prvý gól, naše vyhliadky na postup do štvrťfinále by výrazne vzrástli," uviedol tréner Lyonu Bruno Genesio.



Výborný výkon podal brankár Anthony Lopes, ktorý sa vyznamenal pri šanciach Lionela Messiho i Sergia Busquetsa. "Je skvelé, že sme si udržali čisté konto, lebo Barcelona má výnimočný tím. Jason Denayer a Léo Dubois odviedli v obrane fantastickú robotu, no pochvala patrí celému tímu Všetkých 11 hráčov ťahalo za jeden povraz," pochvaľoval si Lopes.