LIGA NÁRODOV: Anglickí chuligáni vyčíňali v Düsseldorfe

Viacerí zatknutí pricestovali do nemeckého mesta priamo z Porta, ďalší z Britských ostrovov.

Berlín 7. júna (TASR) - Anglickí futbaloví výtržníci vyvádzali v Düsseldorfe. Podľa správ nemeckej polície sa skupina asi 40 anglických "fanúšikov" vo štvrtok večer počas sledovania semifinále Ligy národov Anglicko - Holandsko (1:3 pp) dostala do viacerých incidentov s miestnymi strážcami zákona.



Ako potvrdila polícia, výtržnosti si Angličania naplánovali vopred. Už v stredu vyčíňali anglickí chuligáni aj v Porte. Düsseldorfská polícia vo štvrtok zatkla 16 z nich. "Vo štvrtok okolo 20.30 h prišlo k výtržnostiam skupiny asi 40 fanúšikov rôznych britských klubov. Zadržaných bolo 16 ľudí vo veku od 32 do 56 rokov. Prišlo aj k väčším škodám na majetku. Na základe výpovedí svedkov a dôkazov získaných na mieste išlo výlučne o anglických fanúšikov," uviedla agentúra AFP.



Viacerí zatknutí pricestovali do nemeckého mesta priamo z Porta, ďalší z Britských ostrovov.