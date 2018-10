LIGA NÁRODOV: Hamšík by rekord vymenil za bod s Čechmi

Legionár SSC Neapol debutoval v A-tíme Slovenska 7. februára 2007 proti Poľsku (2:2), s reprezentáciou si zahral na MS 2010 v Juhoafrickej republike i ME 2016 vo Francúzsku.

Trnava 14. októbra (TASR) - Marek Hamšík je od soboty nový slovenský futbalový rekordér v počte reprezentačných štartov. V trnavskom súboji 1. skupiny B-divízie Ligy národov proti Česku (1:2) nastúpil 31-ročný stredopoliar už na 108. medzištátny zápas, čím prekonal doterajší rekordný zápis Miroslava Karhana.



Legionár SSC Neapol debutoval v A-tíme Slovenska 7. februára 2007 proti Poľsku (2:2), s reprezentáciou si zahral na MS 2010 v Juhoafrickej republike i ME 2016 vo Francúzsku. Na oboch finálových turnajoch Slovensko postúpilo do osemfinále.



Navyše ho po góle do siete Česka delí už len jeden presný zásah od vyrovnania ďalšieho rekordu. Jeho držiteľom je Róbert Vittek, s 23 gólmi historicky najlepší strelec slovenskej reprezentácie. Už v utorňajšom prípravnom zápase v Štokholme proti domácemu Švédsku môže Hamšík v prípade zapísania sa do streleckej listiny dosiahnuť iný významný míľnik v jeho úspešnej reprezentačnej kariére. "Netlačím na to. Góly sa v reprezentácii strieľajú ťažko, ale verím, že po rekorde v počte odohratých zápasov pokorím aj ten v počte gólov. Bodaj by to bolo už vo Švédsku, ale všetko má svoj čas," vyhlásil Hamšík.



Prehra s Českom ťahúňa slovenského tímu mrzela o to viac, že domáci neboli horší, zlyhali však v koncovke: "Mám zmiešané pocity. Rekord si vážim, ale môj gól by som vymenil aspoň za bod. Je to sklamanie. Česi nám strelili druhý gól vo chvíľach, keď sme ich pritlačili. Mali sme šance, škoda, že sme ich nevyužili. Prvý bol z oboch strán ustráchaný, v druhom sa bolo na čo pozerať a myslím, že diváci si prišli na svoje. Škoda, že sme prehrali."