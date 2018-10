LIGA NÁRODOV: Nemci dostali v Amsterdame lekciu z efektivity

Rozhodujúci zásah duelu v Amsterdame dosiahol domáci kapitán Virgil van Dijk, ktorý dorazil loptu do siete po tom, ako Ryan Babel po rohovom kope hlavičkoval s prispením teču do brvna.

Amsterdam 14. októbra (TASR) - Holandskí futbalisti zvíťazili v šlágri sobotného programu Ligy národov 2018/2019 doma nad Nemcami 3:0. V 1. skupine A-divízie sa s troma bodmi posunuli na druhú pozíciu práve pred Nemcov, ktorí majú na konte bod. Na čele po dvoch kolách figurujú úradujúci majstri sveta Francúzi so štyrmi bodmi.



Rozhodujúci zásah duelu v Amsterdame dosiahol domáci kapitán Virgil van Dijk, ktorý dorazil loptu do siete po tom, ako Ryan Babel po rohovom kope hlavičkoval s prispením teču do brvna. Na 2:0 upravil v závere riadneho hracieho času Memphis Depay z rýchleho protiútoku. Depay mohol pridať aj ďalší gól, v nadstavenom čase nastrelil brvno. Podarilo sa to Georginiovi Wijnaldumovi umiestneným zakončením za chrbát Manuela Neuera.



Joachim Löw viedol Nemecko v rekordnom 168. medzištátnom zápase, jeho zverenci mu však tento míľnik nespríjemnili. "Chýba nám sebavedomie. Nie sme vo forme a navyše máme veľa zranených hráčov. Najväčší problém je však slabá efektivita. Keby sme za bezgólového stavu strelili gól, vyvíjalo by sa stretnutie inak," vypichol Löw hlavné príčiny prehry.



Tŕň z päty nevytrhol Nemcom ani Mark Uth, 27-ročného útočníka Schalke 04 zaradil kouč do základnej zostavy, hoci v tejto sezóne ešte neskóroval. "Na tréningu premieňa šance ako na bežiacom páse. Preto dostal šancu, ale bol to pre neho ťažký zápas," obhajoval sa Löw.



Holandský tím sa po septembrovej prehre 1:2 vo Francúzsku potreboval vrátiť do hry. Tréner Ronald Koeman pracuje systematicky ne prebudovaní mužstva a opäť dal šancu viacerým mladým hráčom. Debut v najcennejšom drese si v sobotu v Amsterdame odkrútili hneď traja. "Mladí hráči priniesli do mužstva čerstvý vzduch. Na druhej strane sa prejavila ich neskúsenosť, pretože sme nepremenili ďalšie vyložené šance. Ale som na nich hrdý. Dosiahli sme fantastický výsledok, na ktorý sme dlho čakali," povedal Koeman. "Oranjes" sa nepodarilo kvalifikovať na uplynulé dva veľké turnaje - EURO 2016 a MS 2018, ďalšiu absenciu na šampionáte si nepripúšťajú.



"Zdolať 3:0 silné Nemecko nie je maličkosť. Výsledok hovorí jednoznačne, ale nebolo to také ľahké. V istých úsekoch hry nás Nemci dostali pod tlak a vytvorili si šance, no dokázali sme to ustáť a udreli, keď to bolo najviac potrebné. Verím, že toto víťazstvo nám dodá chuť pracovať na sebe a zlepšovať sa," poznamenal Van Dijk.