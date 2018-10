LIGA NÁRODOV: Portugalsko vyhralo v Poľsku, Santos: Dominovali sme

Trénerovi Santosovi chýbal už v treťom reprezentačnom dueli za sebou kapitán Cristiano Ronaldo, no i napriek jeho absencii boli hostia aktívnejší a utvorili si viac gólových príležitostí ako domáci.

Chorzów 12. októbra (TASR) - Úradujúci majstri Európy z Portugalska sú blízko k prvenstvu v 3. skupine A-divízie futbalovej Ligy národov. V štvrtkovom zápase vyhrali v Chorzówe nad domácim Poľskom 3:2 a po dvoch zápasoch majú na čele tabuľky päťbodový náskok pred "bielo-červenými" a Talianskom.



Trénerovi Fernandovi Santosovi chýbal už v treťom reprezentačnom dueli za sebou kapitán Cristiano Ronaldo, no i napriek jeho absencii boli hostia aktívnejší a utvorili si viac gólových príležitostí ako domáci. "Celkovo sme dominovali. Poľsko síce začalo lepšie a dalo úvodný gól, ale postupom času sme získali kontrolu nad zápasom a zaslúžili sme si zvíťaziť," citovala portugalského kouča agentúra AP.



"Začiatok nám nevyšiel podľa predstáv, Poliaci boli lepší najmä v prvých 15 minútach. Po inkasovanom góle sme prebrali iniciatívu a domácich sme dostávali do ťažkých situácií. Poliaci však tiež dokázali vytvoriť tlak na našu defenzívu, no celkovo sme podali dobrý výkon," povedal strelec víťazného gólu Bernardo Silva pre uefa.com.



Skóre stretnutia načal v 18. minúte domáci útočník Krzysztof Piatek a otvoril si strelecký účet v národnom tíme. Dvadsaťtriročný hráč FC Janov je s deviatimi gólmi momentálne najlepší strelec talianskej Serie A. Domáceho kormidelníka Jerzyho Brzeczeka mrzeli dva inkasované góly v úvodnom dejstve, ktorými hostia otočili skóre. "Tieto góly znížili našu sebadôveru a ovplyvnili celý zápas," uviedol poľský lodivod.



Jakub Blaszczykowski sa stal rekordérom v počte odohratých reprezentačných zápasov v drese Poľska, keď vo štvrtok nastúpil na 103. stretnutie. V dueli sa mu podarilo aj skórovať, no v 77. minúte už len zmiernil prehru svojho tímu na konečných 2:3. Jubilejnú stovku štartov má na konte kapitán Robert Lewandowski.



Portugalsko sa môže tešiť z triumfu v skupine už v nedeľu, pokiaľ sa zápas medzi Poľskom a Talianskom skonči nerozhodne.