LIGA NÁRODOV: Škriniar po prehre s ČR:Neprevýšili nás, ale dali 2 góly

Výkon 23-ročného stopéra Interu Miláno kriticky zhodnotil tréner národného tímu Ján Kozák.

Trnava 14. októbra (TASR) - Stopérovi slovenskej futbalovej reprezentácie Milanovi Škriniarovi nevyšiel sobotňajší zápas Ligy národov 2018/2019 proti Česku (1:2) podľa predstáv. Pred prvým gólom nezastavil Michaela Krmenčíka, pred druhým sa zasa od neho šikovne odpútal bývalý spoluhráč zo Sampdorie Janov Patrik Schick a umiestnenou hlavičkou rozhodol o výhre hostí. Po druhej prehre figurujú Slováci na chvoste tabuľky 1. skupiny B-divízie novovytvorenej súťaže.



"Vedeli sme, že Česi majú v útoku dobrých hráčov. Mrzí nás, že po vyrovnaní, keď sme sa prebrali a mali sme viac šancí, prišiel druhý gól súpera. Nemyslím si, že by nás Česi herne alebo súbojovo prevýšili, akurát dali dva góly a my len jeden. Je to škoda aj kvôli ľuďom, ktorí nás povzbudzovali, že sme ich nepotešili lepším výsledkom," uviedol Škriniar.



Výkon 23-ročného stopéra Interu Miláno kriticky zhodnotil tréner národného tímu Ján Kozák. "Stano Lobotka hral zle, Milan Škriniar tiež nehral dobre. Buďme objektívni... Už sa veľa rozpráva o miliónoch, ale treba to ukázať na ihrisku," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii o dvojici hráčov, ktorí lákajú pozornosť európskych veľkoklubov.



Škriniar si uvedomuje, že dve prehry v Lige národov prakticky odstavili slovenský tím od možnosti obsadiť prvé miesto v skupine. Pravdepodobnejšie je, že sa bude musieť sústrediť na to, aby z poslednej priečky nevypadol do C-divízie. "Už to bude ťažšie. Musíme vyhrať ďalšie dva zápasy, aby sme boli v hre, ale ani to už pre nás nemusí nič riešiť," dodal Škriniar.