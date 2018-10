LIGA NÁRODOV: V Trnave počas zápasu zachránili život fanúšikovi

Asi v 40. minúte zápasu dostal bezpečnostný manažér Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter France do velína na štadióne hlásenie od usporiadateľskej služby, že v sektore 14 odpadol človek.

Trnava 14. októbra (TASR) - V sobotňajšom zápase Ligy národov v Trnave medzi SR a ČR (1:2) zachránil rýchly zásah kompetentných ľudí život 30-ročného českého fanúšika. Ten skolaboval na tribúne počas prvého polčasu.



Asi v 40. minúte zápasu dostal bezpečnostný manažér Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter France do velína na štadióne hlásenie od usporiadateľskej služby, že v sektore 14 odpadol človek. “Do pár sekúnd bola pri ňom SBS aj profesionálny tím záchrannej služby FALCK, ktorí na mieste zistili, že muž nedýcha a nemá pulz," citoval oficiálny web zväzu Franceho, podľa ktorého záchranári pri oživovaní použili aj AED defibrilátor a po krátkej chvíli: "Sme dostali informáciu do velína, že muž začal dýchať." Muža následne previezli do nemocnice v Trnave.



"Asi pred dvoma rokmi sme mali podobný incident počas zápasu, jednému priaznivcovi prestal fungovať kardiostimulátor. Vtedy sme spolu s ľuďmi zo záchranky FALCK prepracovali všetky spoločné postupy, ako čo najrýchlejšie reagovať a v sobotu sme aj vďaka tomu zachránili život človeka. Vďaka patrí profesionálom z FALCK-u a usporiadateľskej službe v Trnave. Potvrdili, že bezpečnosť a zdravie fanúšikov sú pre nás zásadný cieľ pri zabezpečení futbalového zápasu,“ uviedol bezpečnostný manažér zväzu.



Ten tiež ďalej uviedol, že spoločne s políciou "sme zadržali celkom päť českých priaznivcov, z nich jednu ženu, ktorí použili pyrotechniku v sektore hostí. Na políciu predviedli aj slovenského občana, ktorý zaplatil pokutu za porušovanie verejného poriadku, pretože bol pod vplyvom alkoholu agresívny. Chceme garantovať bezpečné a komfortné prostredie pre všetkých fanúšikov a návštevníkov našich futbalových podujatí."