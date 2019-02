Ligový pohár zostáva vo vitríne City

Manchester City je stále v hre v troch ďalších súťažiach - Pohári FA, Premier League a Lige majstrov.

Londýn 25. februára (TASR) - Tréner futbalistov Chelsea Maurizio Sarri sa po neúspešnom finálovom zápase o Ligový pohár s Manchestrom City hneval na svojho brankára Kepu Arrizabalagu. Ten totiž v závere predĺženia odmietol splniť jeho pokyn, aby sa nechal vystriedať. Arrizabalagu trápilo zranenie stehna, no po ošetrení pokračoval v hre. Londýnčania napokon prehrali po jedenástkovom rozstrele.



Sarri si vybil zlosť na plastovej fľaši a búchal do sedadiel na lavičke. V návale hnevu kričal aj na členov svojho realizačného tímu. "Bolo to veľké nedorozumenie. Chcel som poslať na ihrisko náhradného brankára Willyho Caballera. Ale náš brankár dával najavo, že je schopný odchytať aj jedenástkový rozstrel. Myslel som, že Kepa nie je schopný chytať penalty, lebo mal kŕče. Lekár mi ale vysvetlil, že to neboli kŕče," citovala Sarriho slová agentúra AFP.



V rozstrele neuspeli na strane "The Blues" dvaja hráči - Jorginhov slabý pokus vyrazil brankár Ederson a David Luiz vo štvrtej sérii napálil loptu iba do žrde. Sarri v uplynulých týždňoch čelil pre slabé výsledky masívnej kritike fanúšikov a médií. Tá vyvrcholila po ligovom debakli 0:6 s Manchestrom City, no tentoraz boli Londýnčania favoritovi vyrovnaným súperom. "Z nášho výkonu mám obrovskú radosť, lebo vidím, že ako tím napredujeme. Nedostali sme gól, čo je proti City vždy veľmi ťažké. Ako trénerovi mi tento zápas ukázal veľa pozitívnych vecí," dodal Sarri.



Jeho náprotivok Pep Guardiola neočakával, že by "Citizens" dokázali zopakovať kanonádu spred dvoch týždňov. Priebeh nedeľňajšieho finále mu skôr pripomínal decembrový vzájomný súboj na Stamford Bridge, v ktorom jeho tím utrpel prehru 0:2. "Istá podobnosť tam je, najmä z pohľadu našej nulovej efektivity. Som však rád, že sme si zachovali chladné hlavy, uspeli v rozstrele a obhájili trofej. Každá má totiž svoju cenu, za každou je tvrdá práca," uviedol Guardiola, ktorého tím mal vo vlaňajšom finále proti Arsenalu (3:0) ľahšiu cestu za víťazstvom.



Manchester City je stále v hre v troch ďalších súťažiach - Pohári FA, Premier League a Lige majstrov. Po vyhratom finále Ligového pohára však španielskeho kormidelníka mrzelo, že prišiel o zranených hráčov Aymerica Laporteho a Fernandinha, obaja budú maródovať niekoľko týždňov. "Vyhrali sme finále, ale zranili sa nám dvaja hráči, čo v nahustenom programe môže spôsobiť veľké problémy."