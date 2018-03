Linköping zdolal v druhom zápase štvrťfinále HV 71 a postúpil

Linköping - HV 71 3:2



/stav série: 2:0, postúpil Linköping/



Brynäs - Lulea 1:2



/stav série: 1:1/

Štokholm 14. marca (TASR) - Hokejisti Linköpingu vyhrali aj v druhom zápase baráže o postup do štvrťfinále play off švédskej ligy nad HV 71 3:2 a zahrajú si proti Djurgardenu.Baráž o postup do štvrťfinále play off, 2. zápasy (na dve víťazstvá):