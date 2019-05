Lintner k návratu Slovana: Máme formát aj pre 13 tímov

HC Slovan Bratislava nebude pokračovať v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), pretože sa mu nepodarilo nájsť nového investora.

Bratislava 28. mája (TASR) - Riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner v súvislosti s návratom Slovana Bratislava do Tipsport Ligy uviedol, že je pripravený hrací formát aj pre 13 účastníkov. Podmienkou je však splnenie všetkých licenčných a legislatívnych kritérií.



Lintner prezentoval svoje stanovisko prostredníctvom facebooku. "Po športovotechnickej stránke má Pro-Hokej samozrejme pripravený návrh hracieho formátu aj pre potenciálnych 13 účastníkov v súťaži. Splnenie licenčných a legislatívnych kritérií je však tiež neoddeliteľnou podmienkou účasti v Tipsport Lige," uviedol Lintner.



HC Slovan Bratislava nebude pokračovať v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), pretože sa mu nepodarilo nájsť nového investora. Do konca mája podá klub prihlášku do Tipsport Ligy. "Podáme prihlášku to Tipsport Ligy, na pokračovanie v KHL sme nenašli investora. Oznámili sme to už aj vedeniu KHL," povedal Juraj Široký mladší, člen predstavenstva HC Slovan. Slovan však má na krku dlhy spôsobené nielen nevyplatením miezd hráčom, ale dĺži aj mestu za prenájom haly, pričom ide o niekoľko miliónov eur.