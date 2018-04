Liptovský Mikuláš a Detva sa udržali v najvyššej súťaži

10. kolo baráže - sumáre:



HK Skalica - MHK 32 Liptovský Mikuláš 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)



Góly: 45. Jurák (Schmidt, Okoličány) - 10. Mezovský (Sukeľ, Tabaček), 17. J. Sukeľ (Nádašdi, Kriška), 35. J. Sukeľ (Žiak, Moravčík), 44. Lištiak (M. Sukeľ, Kriška), 49. Kriška (Nádašdi, M. Sukeľ). Rozhodovali: Müllner, Goga – Kacej, Šefčík, vylúčení: 2:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 501 divákov.



Skalica: Petrík – Škápik, Horváth, Sloboda, Mikéska, Janík, Kukliš, Hluch, Straka – Vaškovič, Hujsa, Kňazev – Kotzman, Jarolín, Janáč – Jurák, Schmidt, Okoličány – Kučera, Vereš, Dmitrijev



Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Gründling, Nemec, Mezovský, Nádašdi, Moravčík, Tabaček, Nitriansky – Lištiak, Uhrík, Laco – J. Sukeľ, M. Sukeľ, Kriška – Vybiral, Oško, Žiak – Uram, Piatka, Nechaj







HK Dukla Ingema Michalovce - HC 07 Detva 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)



Góly: 10. Surovka (Ščurko, Belluš), 18. Ščurko (Šimon, Murček). Rozhodovali: Lauff, Stano – Stanzel, Gavalier, vylúčení: 6:6, navyše: Mašlonka (Michalovce) 10 minút za napadnutie zozadu, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0



Michalovce: Juríček – Valečko, Hančák, Meliško, Korenko, Rusina, Cvengroš, Dolgoš – Solomonchak, Cútt, Halás – Balko, Piatak, Mašlonka – Mesaroš, Toma, Hamráček – Jokeľ, Banovský



Detva: Hackett – Kuklev, Chovan, Sládok, Gachulinec, Macejko, Šimon, Jendroľ, Fekiač – Sitnikov, Surovka, Gašpar – Belluš, Chovan, Milý – Ščurko, Murček, Videlka – Tibenský, Surový, Róth







Tabuľka baráže po 10. kole:



1. MHK 32 Liptovský Mikuláš 10 7 0 1 2 41:20 22



2. HC 07 Detva 10 6 1 0 3 38:21 20



--------------------------------------------------------



3. HK Dukla Ingema Michalovce 10 2 2 1 5 25:40 11



4. HK Skalica 10 2 0 1 7 19:42 7

Skalica/Michalovce 6. apríla (TASR) - Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš a HC 07 Detva si zahrajú v najvyššej slovenskej súťaži aj v sezóne 2018/2019. V piatkovom 10. kole baráže (play out) oba kluby zvíťazili na ľadoch svojich súperov, vďaka čomu si definitívne zachovali tipsportligovú príslušnosť pre budúci ročník.Liptáci triumfovali v Skalici 5:1 a pred záverečnými dvoma kolami baráže vedú tabuľku s dvojbodovým náskokom pred druhou Detvou, ktorá v piatok zvíťazila v Michalovciach 2:0. Detva zvýšila náskok pred tretími Zemplínčanmi na deväť bodov, čo znamená, že ju už nemôžu dostihnúť. Postup z baráže si nedokázal vybojovať ani druhý finalista St. Nicolaus 1. ligy Skalica, ktorá figuruje na štvrtom mieste so stratou štyroch bodov na Michalovce a rovnako zostane v druhej najvyššej súťaži.Mikuláš a Detva museli hrať play out po tom, ako skončili v základnej časti Tipsport Ligy 2017/2018 na deviatom, respektíve desiatom mieste. Michalovce a Skalica si účasť v baráži zabezpečili ako dva najlepšie tímy 1. ligy, vo finále play off zvíťazili Michalovčania nad Záhorákmi 3:1 na zápasy.