Tipsport liga: Liptovský Mikuláš prehral s Detvou, B. Bystrica víťazne

HC'05 iClinic B. Bystrica - HK Nitra 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)



Góly: 11. Matoušek (Zigo, Ďatelinka), 31. Šoltés (Lamper, Surový), 33. Šoltés (Southorn, Higgs) - 32. Lantoši (Slovák), 55. Kerbashian (Scheidl). Rozhodovali P. Stano, Goga - Kacej, Frimmel, presilovky 5:7, navyše Selleck - Mezei DKZ za hrubosť, Slovák DKZ za nešportové správanie, presilovky 0:0, v oslabení 0:1, 2678 divákov.



HC'05 iClinic B. Bystrica: Williams - Marshall, Mihálik, K. Sloboda, Southorn, Kubka, Ďatelinka, Nemčík - Asselin, Faille, Selleck - Koper, Higgs, Bartánus - Lamper, T. Surový, Šoltés - Gabor, Zigo, Matoušek - Češík



HK Nitra: Hanuliak - McCormack, Mezei, Morrison, Korím, Versteeg, Pupák, A. Sloboda - Lantoši, Slovák, Scheidl - Majdan, Kerbašian, Blackwater - Rapáč, Bortňák, Buček - Hrušík, Čaládi, Pätoprstý



Na snímke zľava Tomáš Matoušek a Tomáš Zigo (obaja Banská Bystrica) oslavujú so striedačkou gól v zápase 48. kola Tipsport ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 1. februára 2019. Foto: TASR/Dušan Hein

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 Detva 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)



Góly: 16. Kuráli (Čenka), 19. Žiak (Ró. Huna, Kriška) – 29. Puliš (Török, Sládok), 53. McLean (Hodgson), 58. Mat. Chovan (Gašpar). Rozhodovali: Snášel, Babic (Maď.) – Stanzel, Vincze (Maď.), vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0



Liptovský Mikuláš: Šimko – Kurali, Fereta, Bača, Nemec, Parobek, Mezovský, Droppa, Vybíral – Kriška, Ró. Huna, Žiak – Uram, Tamáši, Varga – Števuliak, Oško, J. Sukeľ – Nechaj, Uhrík, Čenka



Detva: Zalivin – Mar. Chovan, Golian, Sládok, Betker, F. Fekiač, Kuklev, Ďaloga, Jendroľ – Török, Murček, Puliš – Hodgson, Mclean, Žilka – Král, Mat. Chovan, Gašpar – Surový, V. Fekiač, Tibenský

HK Poprad - MsHK DOXXbet Žilina 5:4 pp (0:2, 3:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 32. Miner (Zagrapan, Svitana), 34. Bondra (Belluš), 36. Heizer (Miller), 59. Zagrapan (Svitana, Buzzeo), 62. Buzzeo – 3. Matejka (Kučný), 4. Hvila (Beránek), 28. Jankovič (Hvila, Dubeň), 58. Jankovič (Hvila, Podešva). Rozhodovali: Kalina, Juhász (Maď.) – Jobbágy, Muzsik (Maď.), vylúčení: 3:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 1180 divákov



Poprad: Vošvrda (28. Nechvátal) – Miner, Brejčák, Ťavoda, Salija, Erving, Karalahti, Petran – Bondra, Heizer, Miller – Takáč, Zagrapan, Svitana – Buzzeo, Belluš, Abdul – Olejník, Kundrik, Macík



Žilina: Mikoláš – Klučný, Matejka, Jankovič, Dubeň, Piegl, Dlugoš, Turian, Mendrej – Jenčík, Húževka, Huna – Hvila, Podešva, Beránek – Balej, Surovka, Milý – Rehák, Ondruš, Síkela



František Štolc ml., asistent trénera Popradu: "My sme vedeli, že Žilina k nám príde v zlepšujúcej sa forme. Začiatok zápasu sme mali ako zo zlého sna. Chlapci bojovali, ale nevedeli dať gól. Každým striedaním sme však verili, že to zlomíme. Potom prišiel ten nešťastný gól z polovice. Ale aj napriek tomu sme verili, že to otočíme. Potom ako sme vyrovnali, sme chceli rozhodnúť v tretej tretine. Žilina potom dala šťastný gól a som rád, že sme vyrovnali a potom v predĺžení rozhodli."



Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny: "Bol to zápas ako na hojdačke, boli sme dvakrát vo vedení. Niektoré góly boli aj z kategórie šťastných. Za kľúčový moment považujem, keď Poprad strelil dva góly a dostal sa do zápasu. Tento zápas sme stratili vďaka nekoncentrovanosti. Chalanom aj tak ďakujem za bojovnosť, ale strata bodov mrzí."

Bratislava 1. februára (TASR) - Prinášame vám výsledky 48. kola hokejovej Tipsport ligy.Prevaha domácich v zápase bola v prvej tretine zjavná, v 11. min ju umocnil gól Matouška a pomohlo mu pri tom aj kus šťastia, keď spoza bránky puk odskočil a on ho pohotovo tečoval do bránky. Nitrania naposledy vyhrali vo vzájomných zápasoch takmer pred dvoma rokmi a dobre nezačali ani teraz. Dostávali sa dosť pod tlak a jedine Buček v 20. min vážnejšie vyskúšal postreh Williamsa. Už v 4. min domáci Šoltés v presilovke mieril vo výhodnej pozícii vedľa, v 9-tej Selleck bránku aj trafil a Hanuliak musel zasiahnuť. Najväčšiu šancu hostí spálil Rapáč v 10. min, a to vtedy, keď sa brankár Williams pošmykol, spadol, no Rapáč nestihol rýchlo zareagovať.V druhej tretine pridali hostia v ofenzíve, no gól mohol padnúť do ich siete pri šanci Higgsa v 25. min. O štyri minúty neskôr trafil Asselin žŕdku a v 31. min už Hanuliak kapituloval druhýkrát, keď doplatil na dravosť Šoltésa pri dorážke. Nitrania sa do zápasu vrátili v 32. min aj preto, že nedôsledná obrana domácich nezabránila spätnej nahrávke Slováka a Lantoši už nemal problém trafiť prázdnu bránku. O necelú minútu na to Šoltésov gól domácich opäť vzpružil a keby Lamper o pár sekúnd neskôr mieril presnejšie, už by odskočili na výraznejší rozdiel. Presne 53 sekúnd pred prestávkou Slovákov nájazd zlikvidoval Williams a dvojgólový náskok si preniesli 'barani' aj do tretej tretiny.Zvrat vo vývine mohol spôsobiť Bortňák v oslabení, keby v 42. min premenil samostatný nájazd. Onedlho vznikla rovnaká situácia a ani ona nepriniesla gól po tom, čo Buček neuspel v nájazde a nepremenil následne ani trestné strieľanie. Nitranov oba momenty mohli dosť mrzieť, väčšie možnosti si už napriek snahe v ďalších minútach nevypracovali a domáci s kapitánom Surovým, ktorý sa do zostavy vrátil po dvoch mesiacoch, sa chystali už oslavovať. Nie však takým spôsobom, aký ukázali v bitke Selleck a Mezei v 50. min. Zmätok v ďalších sekundách a vášne v 51. min Kerbashian využil na gól, no videorozhodca ho pre postavenie Scheidla v bránkovisku neuznal. V 55. min Blackwater nepremenil ďalší samostatný nájazd, no v rovnakej minúte Kerbashian znížil v oslabení a zápas dospel do dramatického záveru, s vyše 100-sekundovou power play Nitranov, žŕdkou do prázdnej bránky Higgsa i kikse brankára Williamsa, ktorý sa snažil odpáliť puk, no takmer skončil po odraze v sieti.Liptáci sa premiérovo v novej sezóne predstavili na zrekonštruovanom štadióne v Liptovskom Mikuláši. Už po necelých štyroch minútach však mohli prehrávať, keď sa po chybe obrany ocitol pred brankárom Šimkom Murček, ktorý sa nepresadil. Zaplnený mikulášsky štadión potešila akcia na opačnej strane, po tom čo Kriška našiel prihrávkou Sukeľa, ktorý sa proti Zalvinovi nepresadil. Záver prvej tretine patril domácim hráčom. V 16. minúte poslal Liptovský Mikuláš do vedenia strelou od modrej Kuráli, vzápätí sa strelecky presadil aj Žiak.V úvode prostrednej časti nevyužil veľkú šancu Kriška, čo o pár sekúnd potrestala Detva. So strelou Töröka si ešte Šimko poradil, no na následnú dorážku Puliša bol už mikulášsky brankár prikrátky. V závere druhej tretiny mohol vyrovnať stav stretnutia Žilka, lenže skvelým zákrokom sa predviedol Šimko.Tretie dejstvo lepšie odštartoval domáci tím. Už po necelých tridsiatich sekundách zakončil Tamáši, no Zavilin bol pripravený. V 50. minúte mohol po spolupráci Tamaši - Uram skórovať druhý menovaný, lenže detviansky brankár udržal jednogólové manko. Skóre zápasu sa menilo v 53. minúte, po tom čo Hodgsonovu prihrávku využil Mclen. Domáci v 57. minúte zahodili obrovskú šancu. So strelou Žiaka si poradil Zalavin, hostia sa následne dostali do protiútoku, ktorý gólovo zužitkoval Mat Chovan.Beznádejné posledná Žilina udrela na ľade "kamzíkov" hneď v úvodných minútach. Po návrate z trestnej lavice vyslal Matejku do samostatného úniku Kučný a Vošvrda lovil puk zo siete hneď z prvej strely. Šumy v hľadisku ešte neutíchli a domáci inkasovali po druhý raz. Na červenej čiare chyboval v rozohrávke fínsky legionár Erving a na popradského brankára sa rútila dvojica hosťujúcich útočník. Za hrubicu domáci tréneri chybujúceho Fína posadili až do konca zápasu na lavičku. Zodpovednosť za zakončenie na seba vzal najproduktívnejší hráč Žiliny Lukáš Hvila a druhá strela hostí na bránku Popradu znamenala pre "vlkov" vedenie o dva góly. Popradčania sa zo šoku spamätávali až do polovice prvého dejstva. Z optického tlaku ale do prvej prestávky nič nevyťažili.V druhej tretine sa v Poprade diali veci. Najprv v 28. minúte zlyhal v čistej šanci Buzzeo, ktorého Mikoláš vygumoval fantastickým zákrokom. Vzápätí udreli hostia. Jankovič napálil puk z polovice ihriska a nekoncentrovaný Vošvrda si ho nešikovným zákrokom lapačkou zrazil do vlastnej siete - 0:3. Domáca lavička preto siahla po výmene brankárov. Vošvrdu vymenil jeho krajan z Česka Nechvátal. Naštartovať obrat sa snažil Zagrapan, ktorý tvrdou ranou precedil puk cez Mikoláša, ten sa ale od konštrukcie bránky odrazil mimo troch žrdí. V 32. minúte sa hostia vyfaulovali do trojice. Presilovku 5 na 3 už po 10 sekundách pretavil na prvý gól Popradu nekompromisnou strelou obranca Miner - 1:3. Na druhej strane neuspel v úniku faulovaný Rudolf Huna. Na rozdiel gólu znížil v 34. minúte vo vlastnom oslabení Dávid Bondra, ktorý poslal puk do siete popod padajúceho Mikoláša. "Kamzíkov" bol plný ľad. Vyrovnanie prišlo v 36. minúte po krásnej akcii Millera, ktorý sa preštrikoval cez niekoľko brániacich hráčov a výbornou prihrávkou posadil gól na hokejku Heizera.Tretia tretina mala infarktový priebeh. V 50. minúte po teči Podešvu zazvonila horná žrď. Poslední Žilinčania sa predsalen dočkali gólu na začiatku 58. minúty. Jankovičovi zakončenie síce nesadlo, ale aj tak skončilo za chrbtom bezmocného Nechvátala - 3:4. Domáca lavička siahla po hre v šestici a vyplatilo sa. Tentokrát sa Zagrapan do odkrytej časti Mikolášovej bránky trafil a bolo vyrovnané. Tréner Stantien si vzal oddychový čas, ale zápas išiel aj tak do predĺženia. V ňom sa presnou strelou švihom prezentoval Buzzeo a zabezpečil Popradu proti poslednej Žiline zisk extra bodu navyše.