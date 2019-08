Liverpool suverénne zvládol ligovú ouvertúru

Liverpool vybavil zápas už v prvej polovici.

Liverpool 10. augusta (TASR) - Futbalisti FC Liverpool vstúpili suverénne do nového ročníka Premier League. V otváracom dueli súťaže si úradujúci vicemajster poradil doma s nováčikom z Norwichu 4:1, keď o jeho triumfe rozhodol štvorgólový uragán už v prvom polčase.



"Hrali sme naozaj dobre, sústredene od úvodného hvizdu. Z mojej strany hodnotím zápas pozitívne, 60 minút sme jasne dominovali, predvádzali sme skvelý futbal. Posledná polhodina už taká nebola, ale to je v úvode sezóny normálne," zhodnotil stretnutie kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.



Liverpool "vybavil" zápas už v prvej polovici. Iba necelých sedem minút vydržal elán Norwichu, ktorý sa medzi elitu vrátil po trojročnej absencii. Potom si kapitán hostí Grant Hanley nešťastne zrazil do siete polovysokú prihrávku Divocka Origiho a domáci viedli 1:0. Na konci úvodnej dvadsaťminútovky zvýšil náskok Mohamed Salah po pase od Roberta Firmina a v 28. minúte už na 3:0 upravil hlavičkou Virgil van Dijk po rohu Salaha. Polčasovú demolíciu hostí dokončil Origi tri minúty pred prestávkou.



"Naozaj dnes môžem ťažko niečo kritizovať, hoci prirodzene je stále čo zlepšovať. Možno sme mohli sme v druhom polčase duel viac kontrolovať. Ale zvládli sme to a jediné, čo ma mrzí, je zranenie Alissona," vrátil sa Klopp k nešťastnému momentu zo záveru prvého dejstva. Brazílsky brankár domácich si pri odkope zranil lýtko a s určitosťou vynechá stredajší zápas o európsky Superpohár UEFA proti Chelsea Londýn v Istanbule. Dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa. V bránke ho v 39. minúte nahradil Španiel Adrian, ktorý iba v tomto týždni podpísal s klubom kontrakt po odchode Simona Mignoleta.



Norwich zdvihol hlavu až po prestávke a zlepšený výkon priniesol odmenu. V 64. minúte zaznamenal čestný úspech hostí fínsky útočník Teemu Pukki. "Chceli sme dnes prekvapiť a možno si odviezť bod, to sa nepodarilo. Ale som hrdý na môj tím, že po nevydarenom prvom polčase ukázal charakter a druhý polčas sme dokázali vyhrať," uviedol pre britské médiá tréner Norwich City Daniel Farke. "Mali sme v úvode brániť solídnejšie, ako tím sme dostali lekciu, pretože aj malé detaily môžu urobiť veľký rozdiel."