Liverpool v lige možno bez brankára Adriana, zranil ho vlastný fanúšik

Adrian sa stal jedným z hrdinov Superpohára proti Chelsea, keď v rozstrele zneškodnil pokus Tammyho Abrahama a Liverpool mohol oslavovať prvú trofej v sezóne.

Liverpool 16. augusta (TASR) - Futbalisti FC Liverpool sa možno budú musieť v sobotňajšom ligovom dueli na ihrisku Southamptonu zaobísť bez brankára Adriana. Toho zranil vlastný fanúšik pri oslavách stredajšieho triumfu v európskom Superpohári UEFA v Istanbule.



"Fanúšik sa pošmykol a zasiahol jeho členok. Má to opuchnuté, takže uvidíme," povedal kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. Incident sa stal, keď hráči Liverpoolu oslavovali po zápase a jeden z fanúšikov k nim utekal. Usporiadateľ sa ho snažil zachytiť, priaznivec sa vzápätí pošmykol a zrazil sa s viacerými hráčmi.



"Je to bláznivé. Milujeme našich fanúšikov, o tom niet pochýb, ale keby mohli s týmto prestať. Keď sme hrali s City, niekto vbehol na ihrisko. V Norwichi sa stalo to isté," reagoval Klopp pre BBC Sport na adresu priaznivcov Liverpoolu.



Adrian sa stal jedným z hrdinov Superpohára proti Chelsea, keď v rozstrele zneškodnil pokus Tammyho Abrahama a Liverpool mohol oslavovať prvú trofej v sezóne. V nej mal byť Španiel Adrian pôvodne dvojkou, no jednotka Brazílčan Alisson Becker utrpel v otváracom dueli ročníka proti Norwichu (4:1) zranenie lýtkového svalu.



Ak nebude môcť Adrian v sobotu chytať, do bránky pôjde už 35-ročný Andy Lonergan, trojka Liverpoolu.