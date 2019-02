Livio MÁGoni po Vlhovej zlatej: Mám skvelý tím, ja som iba pilot

Magonimu kroky vychádzajú a od Vlhovej otca Igora si už viackrát vyslúžil prezývku mág.

Are 14. februára (TASR) - Víťazstvu slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej v obrovskom slalome na majstrovstvách sveta predchádzalo ďalšie dôležité rozhodnutie Livia Magoniho. Tréner zavelil po alpskej kombinácii k presunu zo švédskeho Are do nórskeho Trysilu, kde sa celý tím pripravoval niekoľko dní.



Pred Vlhovej premiérovým triumfom v "obráku" vo Svetovom pohári sa Magoni rozhodol pre nové lyže. Pred jej víťazstvom v Maribore zvolil trocha odpočinku na Slovensku. Kroky mu vychádzajú a od Vlhovej otca Igora si už viackrát vyslúžil prezývku mág: "Neviem, či som mág. Toto je zásluha Petrinej práce, celý tím mi verí a Matej Gemza je úžasný človek a skvelý tréner. Gigi (servisman Pierluigi Paraviccini) je Gigi, takisto Boris (brat a manažér tímu) odviedol dobrú prácu. Mám skvelý tím, ja som iba pilot. Pre Nórsko som sa rozhodol, lebo sme potrebovali zostať pohromade a v pokoji. Myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie."



K titulu svetovej šampiónky v obrovskom slalome priviedol už Slovinku Tinu Mazeovú v roku 2011. O osem rokov neskôr sa dočkal s Vlhovou: "Už som neveril, pretože som počul vo vysielačke, že Viktoria Rebensburgová vedie na poslednom medzičase o 0,40 sekundy. Potom som počul 'wau' a nevedel som, čo sa deje. Povedali mi, že je majsterka sveta, bolo to prekvapujúce, toto je bláznivá medaila." Bláznivá a pre Magoniho špeciálna, práve technicky najnáročnejšiu alpskú disciplínu považoval za svoju prioritu, keď sa v roku 2016 stal trénerom slovenskej reprezentantky: "Je to jedna z najkrajších medailí v mojej trénerskej kariére. Pamätám si zlato s Tinou v Garmisch-Partenkirchene, teraz je to druhé zlato, ktoré je pre mňa nesmierne dôležité."



Po štvrtkovom úspechu si neplnila bohaté mediálne povinnosti iba Vlhová, ale aj jej kouč. Ten zaujímal predovšetkým talianskych novinárov, keďže tamojšia federácia FISI s ním v roku 2015 prestala rátať ako s trénerom technických disciplín: "Možno so mnou vtedy urobili chybu a teraz možno novinári chcú na nich vyvinúť tlak. To je však minulosť, musíme sa pozerať dopredu. Mám teraz veľa požiadaviek na rozhovory, ale to je normálne."



Päťdesiatpäťročný Magoni vyzdvihuje ľudí okolo seba, ktorí, na čele so zlatou medailistkou, vyzdvihujú jeho kvality. "Chcem sa poďakovať môjmu tímu, lebo všetci robia na 120 percent. Medaila patrí im, starajú sa o mňa ako o vlastnú dcéru. Najmä však trénerovi, lebo je úžasný človek a dokázal ma dostať na najvyšší stupienok. Sme majstri sveta. Stále som ho počúvala, aj keď sa mi niekedy nechcelo, keď do mňa 'hučal', čo mám robiť. Sme majstri sveta," dodala Vlhová, ktorá aj pre svojho trénera vybojovala ďalšie veľké zadosťučinenie.



