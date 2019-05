LIGA MAJSTROV: Ajax má pred odvetou s Tottenhamom náskok

Odveta semifinále Ligy majstrov 2018/2019 - streda 8. mája (21.00 SELČ):



Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur /prvý zápas: 1:0, rozhoduje: Felix Brych (Nem.)/

Bratislava 6. mája (TASR) - Tesná "pole position" pred stredajšou odvetou semifinále futbalovej Ligy majstrov 2018/19 patrí Ajaxu Amsterdam. Hráči štvornásobného európskeho šampióna zvíťazili minulý týždeň na novom štadióne Tottenhamu Hotspur 1:0 gólom Donnyho van de Beeka. Príjemné prekvapenie tejto sezóny LM tak pred domácim publikom môže spečatiť postup do finále, ktoré Ajax hral naposledy pred 23 rokmi.Mužstvo trénera Erika ten Haga stále živí šancu na "treble". V nedeľu získalo prvýkrát od roku 2010 Holandský pohár po finálovom triumfe 4:0 nad tímom Willem II Tilburg, ku ktorému prispel dvoma gólmi veterán Klaas-Jan Huntelaar. Ajax vedie dve kolá pred koncom aj Eredivisie o skóre pred rivalom PSV Eindhoven. A stále je v hre aj v prestížnej LM. Ten Hag šetril na odvetu Davida Neresa, Lasse Schöneho aj Joela Veltmana, ktorí finále pohára v Rotterdame začali len na lavičke. Po víťazstve v Londýne kormidelník Ajaxu žiaril spokojnosťou, ale pred odvetou zachovával opatrnosť: "Mladý holandský tím s množstvom odchovancov vyradil v tejto sezóne už obhajcu Real Madrid či Juventus Turín s Cristianom Ronaldom. Jeho kapitánom je len 19-ročný Matthijs de Ligt. Aj vďaka jeho výkonom Ajax vyhral v 15 z uplynulých 17 súťažných duelov.povedal pred súbojom v Arene Johana Cruyffa šéf výkonného výboru Edwin van der Sar.Zverenci Mauricia Pochettina ťahajú sériu troch prehier. Medzi kvarteto najlepších tímov tohtoročnej LM sa prebojovali v dramatickom dvojzápase cez anglického majstra Manchester City. V prvom súboji s Ajaxom im chýbali dôležití hráči ako kanonier Harry Kane, stredopoliar Erik Lamela či pre kartový trest stredopoliar Heung-Min Son z Kórejskej republiky. Prví dvaja odvetu nestihnú, no práve na Sona sa spoliehajú fanúšikovia "kohútov". Spurs cez víkend prehrali v lige v Bournemouthe 0:1, keď 42 minút hrali bez vylúčených Sona a Juana Foytha. "Rešpektujem verdikty rozhodcu o červených kartách. Viac k tomu nemám čo povedať, taký je futbal. Nemali sme šťastie, hoci sme odviedli kus práce. Už to musíme hodiť za hlavu a sústrediť sa na stredu," citovala Pochettina agentúra DPA.Finále LM 2018/2019 sa bude hrať v sobotu 1. júna v Madride. Úspešnejší z dua Ajax - Spurs sa v ňom stretne s postupujúcim z dvojzápasu FC Liverpool - FC Barcelona, Katalánci v prvom súboji na Camp Nou vyhrali 3:0, odveta sa hrá v utorok na Anfielde.