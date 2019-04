LM: Ajax žije rozprávku už od predkola, Allegri zostane v Juventuse

Talianskemu majstrovi veľmi chýbali zranení hráči, najmä kapitán Giorgio Chiellini aj chorvátsky útočník Mario Mandžukič.

Turín 17. apríla (TASR) - Rozprávka futbalistov Ajaxu Amsterdam v Lige majstrov 2018/2019 pokračuje. Po vyradení obhajcu Realu Madrid v osemfinále zastavil vo štvrťfinále aj Juventus s Cristianom Ronaldom, keď po remíze 1:1 v domácom prvom zápase vyhral v utorok v odvete v Turíne 2:1. Po dlhých 22 rokoch sa dostal medzi elitné kvarteto a zaslúžene, keďže mladý tím hral ofenzívne, odvážne, efektívne a opäť oživil spomienky na slávne obdobie klubu, ktorý už zdobia štyri tituly európskeho šampióna. Isté je, že o finále si zahrá proti anglickému klubu, bude ním jeden z dua Manchester City - Tottenham Hotspur (prvý zápas 0:1).



Hoci skóre v 28. minúte otvoril hlavičkou po rohu portugalský kanonier Ronaldo, ktorý túžil po šiestej trofeji v LM, Ajax sa nevzdal. O pár minút vyrovnal Donny van de Beek a rozhodujúci gól strelil v druhom polčase hlavou 19-ročný kapitán Matthijs de Ligt. Ajax nadviazal na skvelé osemfinále, v ktorom síce doma padol s Realom 1:2, ale na Santiago Bernabeu dominoval 4:1. Úspech Ajaxu vynikne o to viac, že si postup do semifinále vybojoval z 2. predkola. To začal hrať na konci júna minulého roka a postupne vyradil Sturm Graz, Standard Liege a Dynamo Kyjev. Finalista Európskej ligy z roku 2017 neprehral v E-skupine ani raz, hoci narazil na Bayern Mníchov či Benficu Lisabon. Juventusu dokonale odplatil semifinálové vyradenie z roku 1997 i finálovú prehru z 1996. Ďalší obdivuhodný fakt je, že v utorok mal holandský klub na trávniku šesť odchovancov a šesť hráčov do 23 rokov.



"Toto je neskutočný večer pre Ajax, jeho hráčov aj celý holandský futbal. Opäť sme vyradili favorita. Už predtým som povedal, že my favorit nie sme, ale našou filozofiou sa môžeme dostať ďalej," citovala agentúra AFP trénera Erika ten Haga. Hrdinom bol De Ligt, ktorý v súboji s dvoma obrancami súpera hlavou prekonal domáceho brankára v 67. minúte. Je najmladší Holanďan, ktorý strelil gól vo vyraďovačke LM od roku 1996. Na konte má za Ajax už vyše 100 zápasov, v roku 2018 ako prvý obranca vyhral cenu Golden Boy. "Opäť sme ukázali, akí sme silní, a že dokážeme veľké kluby veľmi potrápiť. Po Reale sme vyradili ďalšieho kandidáta na celkový triumf. Mesto a fanúšikovia sú na nás hrdí a my sme na seba hrdí tiež," uviedol De Ligt.



Talianskemu majstrovi veľmi chýbali zranení hráči, najmä kapitán Giorgio Chiellini aj chorvátsky útočník Mario Mandžukič. Tréner "starej dámy" Massimiliano Allegri však úprimne priznal, že si jeho súper zaslúžil ísť ďalej. "Ajax si zaslúžil kvalifikovať sa do semifinále. My sme mohli hrať lepšie, ale Ajax nespadol z neba, pred dvoma rokmi hral finále Európskej ligy a teraz dal päť gólov Realu Madrid. Nie je to naše najhoršie vypadnutie. Áno, mali sme obrovské očakávania, ale Liga majstrov je niekedy zvláštna súťaž. Musíte v nej byť v najlepšej možnej forme. Uplynulý mesiac nás trápili zranenia viacerých hráčov. Aj teraz nám chýbali dôležití hráči, ale to nie je výhovorka. Ronaldo odohral dobrý zápas. Strelil gól a aj on je obrovsky sklamaný, tak ako my všetci. V sobotu chceme zavrieť ligu a získať Scudetto," vyjadril sa Allegri.



Tréner "Juve" tiež oznámil, že hodlá na lavičke pokračovať aj v budúcej sezóne. "Stretol som sa pred niekoľkými dňami s prezidentom Andreom Agnellim a povedal som mu, že zostanem v Juventuse. Sadneme si po sezóne a budeme už rozmýšľať o budúcnosti. Ak by som nemal motiváciu pokračovať, nepovedal by som mu to takto priamo. Toto však nie je ten prípad. Myslím si, že počas 5 rokov sme pracovali veľmi dobre a hráči urobili progres. Vyhrať päť titulov a hrať dvakrát finále LM nie je nič jednoduché," povedal 51-ročný kormidelník, ktorý prišiel do Turína na začiatku sezóny 2014/2015 a odvtedy vyhral s "Juve" desať trofejí.