LM: Dundalk po dráme postúpil, Škvarka pomol Ferencvárosu

odvety 1. predkola LM:

Riga FC - Dundalk FC 0:0 po predĺžení, 4:5 na 11 m



ČK: 111. Prenga /Riga/



/prvý zápas 0:0, do 2. predkola postúpil Dundalk/





Rosenborg Trondheim - Linfield FC 4:0 (1:0)



Góly: 20. a 51. Konradsen, 69. Akintola, 85. Helland



/prvý zápas 2:0, do 2. predkola postúpil Rosenborg/





FK Karabach - FK Partizani 2:0 (0:0)



Góly: 51. Ozobič, 90.+4 Quintana



/prvý zápas 0:0, do 2. predkola postúpil Karabach/





AIK Štokholm - Ararat-Armenia Jerevan 3:1 (0:0)



Góly: 47. a 52. Goitom, 62. Larsson (z 11 m) - 77. Kobjalko



/prvý zápas 1:2, do 2. predkola postúpil Štokholm/





Ludogorec Razgrad - Ferencváros Budapešť 2:3 (1:2)



Góly: 24. Terziev, 69. Heister (vlastný) - 17. Charatin, 21. ŠKVARKA, 48. Nguen, ČK: 82. Moti /Razgrad/



/prvý zápas 1:2, do 2. predkola postúpil Ferencváros/

Bratislava 17. júla (TASR) - Futbalisti írskeho šampióna FC Dundalk postúpili do 2. predkola Ligy majstrov 2019/2020. Po minulotýždňovej remíze 0:0 s FC Riga sa rovnaký výsledok zrodil aj v odvete. Gól v predĺžení nepadol a jedenástkový rozstrel zvládli lepšie hostia, ktorí si zaistili miestenku v ďalšej fáze.Postup si vybojoval aj Ferencváros Budapešť po triumfe 3:2 na pôde bulharského Razgradu. Druhý gól hostí strelil slovenský stredopoliar Michal Škvarka.