LM: Hrošovský dal gól Realu, Juventus triumfoval v šlágri

3. kolo LM 2018/2019:

E-skupina



Ajax Amsterdam - Benfica Lisabon 1:0 (0:0)



Gól: 90.+2 Mazraoui, Rozhodoval: Buquet (Fr.)





AEK Atény - Bayern Mníchov 0:2 (0:0)



Góly: 61. Martinez, 63. Lewandowski. Rozhodoval: Kulbakov (Biel.)





F-skupina:



Šachtar Doneck - Manchester City 0:3 (0:2)



Góly: 30. D. Silva, 35. Laporte, 71. B. Silva, Rozhodoval: Del Cerro (Šp.)





TSG 1899 Hoffenheim - Olympique Lyon 3:3 (1:1)



Góly: 33. a 47. Kramarič, 90.+2 Joelinton - 27. Traore, 59. Ndombele, 67. Depay, Rozhodoval: Mallenco (Špa.)





G-skupina:



Real Madrid - Viktoria Plzeň 2:1 (1:0)



Gól: 11. Benzema, 55. Marcelo - 79. HROŠOVSKÝ, Rozhodoval: Grinfeld (Izr.)



/za hostí HROŠOVSKÝ celý zápas a strelil gól/





AS Rím - CSKA Moskva 3:0 (2:0)



Góly: 30. a 43. Džeko, 50. Ünder, Rozhodoval: Sidiropoulos (Gru.)





H-skupina



Manchester United - Juventus Turín 0:1 (0:1)



Gól: 17. Dybala, Rozhodoval: Mažič (Srb.)





Young Boys Bern - FC Valencia 1:1 (0:1)



Góly: 55. Hoarau (z 11 m) – 26. Batshuayi. Rozhodoval: Treimanis (Lit.)

Bratislava 23. októbra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili v utorňajšom šlágri 3. kola H-skupiny Ligy majstrov nad domácim Manchestrom United 1:0. Rozhodujúci gól dal v 17. minúte Paulo Dybala. Real Madrid vyhral nad Plzňou 2:1, gól hostí strelil v 79. minúte slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský.Na Old Trafford boli Turínčania lepším mužstvom, zápas mali prakticky celý čas pod kontrolou. Hviezdnemu útočníkovi hostí Cristianovi Ronaldovi tak vyšiel návrat do bývalého klubu. Portugalčan vyhral v roku 2008 prvý z jeho piatich titulov v Lige majstrov práve s Manchestrom a po jeho centri padol rozhodujúci gól zápasu. Z pravej strany poslal v 17. minúte loptu do šestnástky a odrazenú loptu poslal do siete Dybala. Ronaldo mohol streliť gól v 52. minúte, ale po jeho jedovatej strele predviedol skvelý zákrok domáci brankár David de Gea. Najbližšie k vyrovnaniu boliv 75. minúte, ale Pogba po tvrdej strele iba opečiatkoval žrď. Juventus po tomto triumfe vedie bez straty tabuľku H-skupiny.V ďalšom zápase sa Young Boys Bern a FC Valencia rozišli po remíze 1:1. Prvé šance v zápase mali domáci, ale v 26. minúte ich schladila gólová akcia so zakončením Michyho Batshuayia. V druhom polčase však domáci pridali a v 55. minúte vyrovnal z pokutového kopu Guillaume Hoarau. V závere duelu mohli domáci rozhodnúť po rohovom kope, ale brankár Španielov Neto vytlačil loptu po hlavičke Sanoga na žrď.Real Madrid bol v zápase proti Plzni, v zostave ktorej nastúpili od začiatku Slováci Patrik Hrošovský a Roman Procházka, favorit.prehral tri zápasy za sebou a práve proti Plzni chcel naštartovať obrat. Jeho výhra sa však nerodila ľahko. Už v piatej minúte síce Sergio Ramos hlavičkoval do žrde, ale potom prišli šance zverencov Pavla Vrbu. Petržela dostal výbornú prihrávku za obrannú líniu súpera, ale ani na dvakrát neprekonal gólmana Navasa. Na druhej strane vzápätí otvoril skóre duelu Karim Benzema. Neskôr mohol zvýšiť Isco, ale obrovskú šancu na vyrovnanie mali v závere polčasu hostia. Patrik Hrošovský však v ideálnej pozícii prestrelil bránku. V druhom dejstve potom v 55. minúte pridal druhý gól brazílsky obranca Marcelo. Plzeň sa však za svoju snahu dočkala v 79. minúte, keď práve Hrošovský prekonal Navasa strelou k ľavej žrdi.Hviezdou duelu AS Rím - CSKA Moskva bol Bosniak Edin Džeko. Útočník Rimanov sa pod triumf 3:0 pričinil dvoma gólmi a jednou asistenciou. Pred stretnutím museli ošetriť niekoľko fanúšikov hostí, ktorí sa zranili po poruche eskalátora v centre Ríma, náladu im nevylepšili ani hráči. V F-skupine sa v drese Hoffenheimu blysol dvojgólový Andrej Kramarič, jeho mužstvo napokon zachraňovalo bod s Lyonom v nadstavenom čase. V druhom zápase skupiny zvládol úlohu favorita anglický šampión Manchester City, nad domácim Šachtarom Doneck zvíťazil 3:0.zvíťazili futbalisti Bayernu Mníchov na ihrisku AEK Atény 2:0. Bavorský klub je po tomto triumfe na druhom mieste v priebežnej tabuľke so siedmimi bodmi, lídrom je Ajax Amsterdam. Ten o triumfe nad Benficou Lisabon rozhodol v nadstavenom čase zásluhou Noussaira Mazraouiho.