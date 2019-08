LM: Jedenásty pokus Slavie Praha o skupinovú fázu, prekážku tvorí Kluž

Prvé zápasy play off LM:

utorok 20. augusta, 21.00 h:



APOEL Nikózia - Ajax Amsterdam

CFR Kluž - Slavia Praha

LASK Linz - FC Bruggy



streda 21. augusta, 21.00 h:



Dinamo Záhreb - Rosenborg Trondheim

Olympiakos Pireus - FK Krasnodar

Young Boys Bern - Crvena zvezda Belehrad

Bratislava 20. augusta (TASR) - Futbalisti Slavie Praha zabojujú po jedenásty raz v novodobej histórii o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov. Z predchádzajúcich desiatich pokusov sa do nej dostali iba jedinýkrát pred dvanástimi rokmi, deväťkrát skončili v kvalifikácii. Ich súperom bude CFR Kluž, úvodné stretnutie play off je na programe v utorok o 21.00 SELČ na rumunskej pôde.Už pod trénerským vedením Jindřicha Trpišovského nestačila Slavia v minulej sezóne na Dynamo Kyjev, ale presunula sa do Európskej ligy, kde dokráčala až do štvrťfinále. Do Rumunska zamierila už v nedeľu večer, vo výprave chýbal slovenský stredopoliar Jakub Hromada, ktorý sa nezmestil na súpisku pre play off.povedal asistent trénera úradujúceho českého šampióna Zdeněk Houštecký."Zošívaní" sa v piatok naladili presvedčivým víťazstvom na ihrisku Dynama České Budějovice 3:0 a v šiestich dueloch najvyššej českej súťaže neokúsili trpkosť prehry. Obhajca rumunského titulu má takisto za sebou šesť kôl domácej ligy a na konte o dva body menej než Slavia, v predkolách LM postupne vyradil Astanu (3:1 a 0:1), Maccabi Tel Aviv (1:0 a 2:2) a najnovšie dokonca Celtic Glasgow (1:1 a 4:3). "Ich stretnutia pochopiteľne sledujeme, vychádzame najmä z tých v Európe, v domácej súťaži totiž šetria veľa hráčov," povedal Trpišovský.Do vitríny CFR Kluž pribudlo za uplynulých pätnásť rokov päť rumunských titulov, klub si skupinovú časť LM zahral trikrát.dodal Houštecký pre portál idnes.cz.Premožiteľ Slavie spred dvoch rokov APOEL Nikózia narazí na semifinalistu predchádzajúceho ročníka najprestížnejšej európskej klubovej súťaže Ajax Amsterdam. LASK Linz pri premiére v LM vyradil FC Bazilej a poslednou prekážkou rakúskeho účastníka na ceste do základnej skupiny bude FC Bruggy. V stredajšom programe (21.00) si Olympiakos Pireus, ktorý v druhom predkole zdolal Viktoriu Plzeň, zmeria sily s FK Krasnodar. Dinamo Záhreb nastúpi proti Rosenborgu Trondheim a Young Boys Bern sa stretne s Crvenou zvezdou Belehrad.