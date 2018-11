Ramos lakťom zlomil Havlovi nos: Náhoda, nechcel som mu ublížiť

K incidentu prišlo v 13. minúte, keď sa rozbehnutý futbalista Plzne chcel prehnať cez Ramosa, tomu ale vystrelil hore lakeť presne do tváre protihráča.

Plzeň 8. novembra (TASR) - Po údere lakťom do nosa od kapitána Realu Madrid Sergia Ramosa skončil stredopoliar Plzne Milan Havel v stredu v nemocnici so zlomeným nosom a otrasom mozgu. V konfrontácii G-skupiny futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 prevalcoval trojnásobný úradujúci európsky šampión domácu Viktoriu 5:0 a tím trénera Pavla Vrbu navyše prišiel aj o 24-ročného hráča.



K incidentu prišlo v 13. minúte, keď sa rozbehnutý futbalista Plzne chcel prehnať cez Ramosa, tomu ale vystrelil hore lakeť presne do tváre protihráča. Havla okamžite zaliala krv a museli ho ošetriť. Hlavný rozhodca na zákrok Ramosa nezareagoval. V LM nie je k dispozícii VAR, UEFA ho zavedie až od nasledujúcej sezóny. Havel vydržal po ošetrení na ploche do 38. minúty, keď ho vystriedal Milan Petržela.



"Urobil som to náhodou, určite nikdy nechcem protihráčovi na ihrisku ublížiť. Udialo sa to veľmi rýchlo. Schytal to do nosa, to býva vždy chúlostivé, dosť to krváca. Po zápase som ho išiel hľadať do šatne, ale nebol tam, asi bol na vyšetrení. Napísal som mu preto správu a dúfam, že sa rýchlo uzdraví. A že som mu nechcel ublížiť," povedal ešte v mixzóne Ramos.



"Futbal je kontaktný šport, niekedy prichádza k veciam, keď si to niekto s prepáčením ods..ie. Vyplynulo to z hry, aspoň dúfam, že nešlo o úmysel," citoval portál isport.cz Vrbu. Ramos má kontroverznú povesť a často je terčom kritiky za podobné nevyberavé zákroky. V štúdiu britskej televízie BT Sport skritizoval španielskeho reprezentanta bývalý útočník Chris Sutton: "Mal by byť potrestaný a to na veľmi dlhý čas. Bol to nechutný zákrok."