Ten Hag po triumfe Ajaxu: Dosiahli sme excelentný výsledok

Bratislava 1. mája (TASR) - Futbalisti Ajaxu Amsterdam sú vo vyraďovacej fáze tohtosezónnej edície Ligy majstrov na ihriskách súperov stopercentní. Po víťazstvách na pôde Realu Madrid a Juventusu Turín uspeli i v úvodnom semifinálovom súboji v Londýne proti Tottenhamu Hotspur. Vďaka gólu Donnyho van de Beeka triumfovali 1:0 a pred budúcotýždňovou domácou odvetou v amsterdamskej Aréne (7. mája) majú tromfy vo svojich rukách.



Ajax podal na novom štadióne Spurs kompaktný výkon a mohol si vypracovať aj výraznejší náskok, David Neres v druhom polčase po rýchlom protiútoku opečiatkoval žrď. Tréner holandského tímu Erik ten Hag bol po skončení zápasu spokojný s výsledkom i s predvedenou hrou. "Dosiahli sme excelentný výsledok. Škoda nepremenenej šance Neresa, mohlo to byť ešte veselšie. Víťazstvo na pôde Tottenhamu je pre nás veľmi dobrý odrazový mostík, ešte sme však iba v polovici cesty. Naša veľká devíza je, že vieme hrať futbal rôznymi štýlmi. Dokážeme veľmi dobre brániť. Chalani na ihrisku príkladne spolupracujú, všetci ťahajú za jeden povraz. Proti Tottenhamu sa nám podarilo využiť naše silné stránky," pochvaľoval si ten Hag.



Ajax udrel po štvrťhodine hry. Akciu potiahol Neres, loptu následne odovzdal Hakimovi Zijachovi a ten kolmicou vyzval ku skórovaniu van de Beeka. "Podobný gól som strelil aj vo štvrťfinálovej odvete na štadióne Juventusu Turín. Vtedy sa lopta ku mne odrazila po Hakimovej strele. Teraz mi Hakim adresoval skvelú prihrávku. Po góle som okamžite trielil k našej lavičke, chcel som sa podeliť o radosť so všetkými. V odvete v Amsterdame to bude náročné, no verím, že s pomocou našich fantastických fanúšikov sa nám podarí postúpiť do finále," uviedol autor víťazného gólu pre uefa.com.



Tottenham bol v prvom polčase v útoku sterilný a na bránku Ajaxu nevyslal ani jednu strelu. V druhom polčase "kohúti" zvýšili aktivitu, no pokus Dele Alliho obrana hostí zblokovala a neujala sa ani hlavička anglického reprezentačného stredopoliara. Tréner Londýnčanov Mauricio Pochetino po zápase priznal, že od svojho tímu čakal viac. "Nie som spokojný. Od začiatku zápasu nám chýbala energia, na ihrisku sme pôsobili ťažkopádne. Absentovali Harry Kane i Son Heung-min, no na to sa nemôžeme vyhovárať. Vypracovali sme si iba minimum šancí, vždy nám chýbal posledný krok."



Sklamanie neskrýval ani tvorca hry Tottenhamu Christian Eriksen. "Hrali sme hlboko pod svoje možnosti. V prvých 20 minútach sme boli iba v úlohe pozorovateľov a prizerali sme sa, ako si hráči Ajaxu posúvajú loptu. Nechali sme ich vyniknúť. V druhom polčase sme sa zlepšili, no v koncovke sme boli bezzubí. Nemá zmysel donekonečna sa vyhovárať na zranenia. V semifinále Ligy majstrov nie je podstatné, ktorí hráči sú na ihrisku. Dôležité je to, aký podá tím výkon. Ak chceme ešte zamiešať postupovými kartami, v Amsterdame budeme musieť poriadne pridať," zdôraznil dánsky reprezentant.