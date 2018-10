LIGA MAJSTROV: Tottenham remizoval v Eindhovene

3. kolo LM 2018/2019:



A-skupina:

FC Bruggy - AS Monaco 1:1 (1:1)

Góly: 39. Wesley - 32. Sylla, Rozhodoval: Oliver (Angl.)



B-skupina:

PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur 2:2 (1:1)

Góly: 30. Lozano, 87. de Jong - 39. Lucas, 55. Kane, ČK: 79. Lloris (Tottenham), Rozhodoval: Vinčič (Slov.)

Bratislava 24. októbra (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur remizovali v stredajšom stretnutí 3. kola B-skupiny Ligy majstrov na ihrisku PSV Eindhoven 2:2. V druhom zápase sa v A-skupine rozišli FC Bruggy s AS Monaco po remíze 1:1.Na pôde holandského tímu mal prvú šancu útočník "kohútov" Harry Kane, ktorý v 18. minúte opečiatkoval hlavou žrď. V 30. minúte však išli do vedenia domáci, keď po chybe Alderweirelda prekonal Llorisa Hirving Lozano. O štyri minúty neskôr dostali hostia loptu do siete zásluhou Davinsona Sancheza, ale arbitri gól neuznali pre údajný ofsajd. Vyrovnanie však prišlo v 39. minúte po tečovanej strele Lucasa Mouru. V druhom polčase mali opäť prvú šancu Angličania a v 55. minúte sa aj gólovo presadili zásluhou Kanea. V 79. minúte však brankár Lloris fauloval mimo šestnástky Lozana a rozhodca mu ukázal červenú kartu. Početnú prevahu dokázal Eindhoven využiť, keď v 87. minúte vyrovnal Luuk de Jong.V Bruggách išli do vedenia "kniežatá" z Monaka po rýchlom brejku, v 32. minúte ho zakončil Moussa Sylla. V 39. minúte však Wesley po centri z ľavej strany poslal hlavou loptu do siete a upravil na konečných 1:1. Pre obe mužstvá to boli prvé body v skupine.