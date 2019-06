LN: Portugalsko porazilo Švajčiarsko v semifinále, hetrik Ronalda

Final Four Ligy národov 2018/2019:

Semifinále:



Porto



Portugalsko - Švajčiarsko 3:1 (1:0)



Góly: 25., 88. a 90. Ronaldo - 57. Rodriguez (z 11 m). Rozhodovali: Brych - Borsch, Lupp (všetci Nem.),

ŽK: Xhaka, Schär, Shaqiri (všetci Švaj.).



Portugalsko: Rui Patricio - Semedo, Pepe (63. Fonte), Ruben Dias, Guerreiro - B. Fernandes (90.+1 Moutinho), William Carvalho, Neves, B. Silva - Joao Felix (70. Guedes), Ronaldo



Švajčiarsko: Sommer - Mbabu, Schär, Akanji, Rodriguez - Zakaria (71. E. Fernandes), Xhaka, Freuler (89. Drmič), Zuber (83. Steffen) - Shaqiri - Seferovič

Ďalší program Final Four Ligy národov:

Porto 5. júna (TASR) - Futbalisti domáceho Portugalska sa stali prvými finalistami Ligy národov 2018/2019. V stredajšom semifinálovom súboji na portskom Estádio do Dragao zdolali Švajčiarsko 3:1 zásluhou hetriku Cristiana Ronalda.Súperom úradujúcich majstrov Európy v nedeľnom finále premiérovej edície LN (20.45 v Porte) bude víťaz štvrtkového druhého semifinálového zápasu Holandsko - Anglicko. Švajčiarov čaká len duel o 3. miesto (v nedeľu o 15.00 v Guimaraesi).Zápas sa začal symbolickou minútou ticha na pamiatku bývalého dlhoročného prezidenta Európskej futbalovej únie Lennarta Johanssona, ktorý zomrel v utorok vo veku 89 rokov. V úvode boli nebezpečnejší Švajčiari, v 3. minúte si Shaqiri narazil loptu s Zuberom, jeho šancu zmaril vybehnutím Rui Patricio. Portugalci mali problémy s vysokým napádaním súpera, postupne však spresnili hru a pred Sommerom začalo byť rušno. Prvýkrát domáci hráči pohrozili po zaváhaní Akanjiho, Ronaldo však mieril z hranice šestnástky mimo priestoru troch žrdí. Jeho chvíľa prišla až v 25. minúte, keď z priameho kopu napálil loptu ponad roztvorený švajčiarsky múr a Sommer sa len ohliadol, ako sa zatrepotala v sieti - 1:0. Helvétov to nijako nevykoľajilo, ďalej hľadali okná v portugalskej defenzíve a v prvom polčase boli strelecky aktívnejším tímom. Hrozil najmä Seferovič, v dobrej pozícii mieril hlavou vedľa a v 42. minúte po prihrávke Mbabua trafil z päťky brvno. Na opačnej strane po centri Ronalda mieril tiesnený Felix nad súperovu bránu.V 53. minúte prišiel mimoriadne kontroverzný moment. Po bežeckom súboji so Semedom spadol v portugalskej šestnástke Zuber, rozhodca Brych ale nechal pokračovať v hre a na opačnej strane odpískal penaltu po faule na Bernarda Silvu. Zasiahol však systém VAR, nemecký arbiter si prezrel na videu prvú spornú situáciu a napokon namiesto jedenástky pre Portugalsko kopali pokutový kop Švajčiari. Brych usúdil, že Zuber bol v šestnástke faulovaný, hoci videozáznam ukázal, že si sám zakopol o nohu. Rodriguez nariadenú penaltu premenil, i keď Rui Patricio si na loptu siahol. V ďalšom priebehu si oba tímy dávali najmä pozor na chyby v obrane a hra sa tak odvíjala zväčša medzi šestnástkami. V závere Portugalci zintenzívnili svoj ofenzívne úsilie a v 88. minúte sa dočkali. Po spätnej prihrávke B. Silvu prízemnou strelou z prvej poslal C. Ronaldo svoj tím druhýkrát do vedenia. O dve minúty neskôr zavŕšil hetrik, keď sa uvoľnil v šestnástke a zakončil presne k vzdialenejšej žrdi - 3:1. Švajčiari už v závere nenašli sily na odpoveď a tak sa mohli domáci hráči radovať z postupu do finále.20.45 Holandsko - Anglicko /Estádio D. Afonso Henriques, Guimaraes/15.00 /Estádio D. Afonso Henriques/20.45 /Estádio do Dragao/